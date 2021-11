Tra i titoli più caldi sul catalogo di Netflix spicca Red Notice, al momento al primo posto tra i più visti in Italia. La pellicola, di genere crime, è etichettata come irriverente e avvincente e mischia insieme l'azione classica del poliziesco a battute pronte a far ridere sonoramente lo spettatore. Red Notice è un film, scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, per il quale sono stati spesi circa 200 milioni di dollari; numeri da capogiro che alzano domande su come siano stati investiti, dal momento che la pellicola è piuttosto spoglia di quegli effetti speciali di qualità a cui negli ultimi anni siamo abituati a vedere sullo schermo.

Ebbene, con ogni probabilità l'alto cash è servito ad assicurarsi la partecipazione di un cast d'eccezione, tra cui spiccano i nomi di Ryan Reynold, Gal Gadot e soprattutto l'incrollabile Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock.

Red Notice è tuttora disponibile collegandosi alla piattaforma streaming di Netflix; al momento non è possibile tuttavia registrarsi mediante il mese di prova gratuita e sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

La trama di Red Notice

Cosa avrebbe di particolarmente interessante Red Notice al punto da comparire in pole position tra i più visti in Italia? Assolutamente nulla di speciale. Un tema, quello della pellicola, che sembra prendere in prestito le più iconiche scene del Cinema e mettere su un collage senza troppe pretese.

Dai classici film di rapina ai Buddy Movie, da Lupin III a James Bond, l'ambizione di Red Notice sembra essere quella di solleticare la risata dello spettatore giocando ai confini dell'assurdo portando sulla scena contesti che hanno un unico onesto scopo: intrattenere.

Il film fa riferimento agli avvisi emanati dall'Interpol e indica il massimo grado d'urgenza per quanto riguarda la cattura di un criminale.

John Hartley è un profiler dell'FBI sulle tracce di due ladri, Nolan Booth e il misterioso Bishop a loro volta due colleghi che amano mettersi i bastoni tra le ruote. Hartley è arrivato al Roma con il compito di impedire il furto di una delle famigerate Uova di Cleopatra. Nel corso del film, Hartley collaborerà con Booth per acciuffare una truffatrice in fuga perenne.

Red Notice è quindi una pellicola da prendere nella sua semplicità: un film che fa premere il pulsante play quando si ha voglia di qualcosa di leggero e di ridere un po'.

Red Notice: Il cast del film

Di seguito la lista contenente i nomi degli attori che compongono il cast di Red Notice, e i personaggi da loro interpretati: