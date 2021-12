AC/DC sono gli artisti preferiti del principe William. La notizia suscita curiosità ma al nipote della Regina Elisabetta piace molto la musica della band australiana. Per lui è il modo migliore per cominciare la settimana. Nel corso di un'intervista il marito di Kate Middleton ha confessato il suo amore per il sound della band, ammirando in particolare il celebre brano Thunderstruck. La loro musica in particolar modo lo aiuta non poco per prepararsi ai tanti incarichi della famiglia reale.

William è un fan degli AC/DC

Non è una novità che gli AC/DC abbiano fan in tutto il mondo.

Quello che forse fa sorridere è il fatto che tra loro ci sia anche il principe William. Il nipote della Regina Elisabetta infatti ha confessato la sua passione per la band australiana nel nuovo episodio di Apple Fitness+. All'inizio era un po' scettico in merito al loro sound, ma poi sono diventati la sua colonna sonora. In particolare li trova molto utili per darsi la carica ad inizio settimana in vista dei tanti impegni istituzionali che deve affrontare.

E tra i suoi brani preferiti cita in particolare Thunderstruck, tratta dall'album The Razors Edge del 1990. Il brano è molto amato anche dal pubblico degli AC/DC, e soprattutto dal vivo riesce a far saltare in piedi tutto il pubblico presente.

La colonna sonora del principe William

All'interno della playlist del principe William ci sono gli AC/DC. E in particolare c'è Thunderstruck, brano che lo aiuta a prepararsi il lunedì mattina per i suoi impegni e incarichi istituzionali. "Di lunedì mattina non c'è niente di meglio, quando sei un po' annebbiato dal weekend e ti prepari a far fronte a tutti i numerosi impegni della settimana, che sentire Thunderstruck’ degli AC/DC” ha detto William nel corso del podcast.

L'amore per la band di Angus Young è arrivato quasi subito: “La prima volta che l’ho sentita, e adesso l’avrò ascoltata un milione di volte, ho pensato una roba tipo: ‘Beh, è parecchio heavy per cominciare un lunedì mattina’", ha scherzato il principe. "Ma ora è diventata il miglior tonico”, ha aggiunto poi.

La passione per il brano 'Thunderstruck'

Secondo quanto detto dal principe William questa canzone degli AC/DC è il rimedio ideale per svegliarsi, darsi la carica e il buon umore: “Ti sveglia assolutamente...e ti mette nel migliore umore possibile per cominciare la settimana.

"Ti senti come se potessi affrontare tutto e tutti", aggiunge il duca di Cambridge. "Immagino che chiunque andrebbe più veloce mentre lo ascolta...Magari con un salto ed un po’ di headbanging". Quasi impossibile per William restare fermi mentre la si ascolta: "È un pezzo che difficilmente non ti fa ballare o scuotere il capo".