Si chiama "Volare" il nuovo album di Coez in uscita venerdì 3 dicembre 2021. Il disco è arricchito da una lunga serie di collaborazioni: da Noyz Narcos a Massimo Pericolo, passando per Neffa, Guè – che da circa un mese ha tolto il "Pequeno" dal nome d'arte – Gemitaiz, Salmo ed i Brokenspeakers, lo storico gruppo Rap romano di cui Coez è l'esponente più noto.

Un album ricco di ospiti dunque, o meglio, ricco di rapper. Fatta eccezione per Neffa – che rapper è comunque stato per tutta la prima parte della carriera, guadagnandosi lo status di leggenda e scrivendo pagine fondamentali nella storia del genere in Italia, per poi passare al pop – tutti gli ospiti del disco sono infatti protagonisti dell'attuale rap game italiano.

'Volare' è il nuovo album di Coez: 'Nel nuovo disco un ritorno al passato'

C'è da aspettarsi dunque un riavvicinamento di Coez al genere che lo ha lanciato – mai del tutto abbandonato – testimoniato anche dal titolo scelto per l'album, "Volare", il medesimo del brano che – come sottolineato dallo stesso Coez in un'intervista concessa al Corriere della Sera – chiudeva il suo ultimo lavoro al 100% rap, ovvero "Senza Mani EP", pubblicato nel 2012.

Sarà dunque un disco rap? Non esattamente, stando a quanto riferisce chi ha già avuto modo di ascoltarlo, il terreno su cui Coez ha scelto di muoversi sembrerebbe essere a metà strada tra rap, pop e canzone d'autore.

"È una specie di ritorno al passato – ha spiegato l'autore de "La musica non c'è", parlando del suo nuovo album – non saprei neanche dire bene per quale motivo l'ho fatto.

Forse avevo bisogno di recuperare la mia parte più dark".

Coez, nel brano 'Fra le nuvole' un campione di 'Mio Fratello è figlio unico' di Rino Gaetano'

Tra le poche anticipazioni note del disco, almeno dal punto di vista prettamente musicale, è certo l'utilizzo di un campione dello storico brano di Rino Gaetano "Mio Fratello è figlio unico", presente nel brano "Fra le nuvole", traccia numero 2 della trcklist, commentato da Coez con queste parole: "Rino Gaetano lo sento veramente molto vicino, credo che pure lui oggi si confronterebbe con la musica di questo tempo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Coez dice no ai palazzetti: il tour sarà nei club

All'uscita del disco dovrebbe – situazione covid permettendo – fare seguito un tour invernale. Non si tratterà di eventi nei palazzetti ma nei, ben meno capienti, club e locali italiani.

Anche in questo senso si tratta per Coez di una sorta di ritorno alle origini: "I palazzetti mi sembrano inflazionati – ha sottolineato – voglio tornare ad avere a un rapporto più diretto con chi viene a sentirmi, riparto da zero".

'Volare', tracklist e featuring del nuovo album di Coez

Di seguito la tracklist completa di "Volare", il nuovo album di Coez in uscita venerdì prossimo.

1. Wu-Tang

2. Fra le nuvole

3. Flow easy

4. Cerchi con il fumo (feat. Neffa)

5. Occhi rossi

6. Sesso e droga (feat. Guè & Gemitaiz)

7. Come nelle canzoni

8. Ol’ Dirty (feat. Noyz Narcos)

9. Bomba a mano

10. Crack (feat. Salmo & Massimo Pericolo)

11. Casse rotte (feat. Brokenspeakers)

12. Margherita

13. Faccia da rapina