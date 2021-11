Gué, che da qualche settimana ha tolto il "Pequeno" dal nome d'arte, ha annunciato oggi, 29 novembre 2021, il suo nuovo album GVESVS. L'hype dei fan era salito alle stelle già nel tardo pomeriggio di ieri, quando, ben prima che il rapper decidesse di scoprire le carte su Instagram, erano comparsi nel centro di Milano diversi manifesti raffiguranti lo storico membro della Dogo con una corona di spine, la scritta "GVESVS", la data del 10 dicembre 2021 e i loghi di Sony e Universal.

Gué annuncia il nuovo album 'GVESVS': l'uscita è prevista per il 10 dicembre

Indizi abbastanza eloquenti, che hanno trovato tuttavia conferma definitiva soltanto in un post su Instagram, pubblicato nel primo pomeriggio di oggi.

Nel contenuto con cui Guè ha annunciato ufficialmente l'album non è presente la tracklist, caricata invece nelle storie. Si tratta di una lista a dir poco corposa, non tanto per il numero dei brani, 16, ma per la quantità dei featuring, ben 13. In altre parole saranno soltanto tre le tracce del disco in cui Guè non dividerà il beat con qualche altro artista.

La tracklist di GVESVS, il nuovo album di Guè

Tanti i nomi di rilievo, sia della scena italiana che internazionale, su tutti Rick Ross e Jadakiss, senza dimenticare l'immancabile Marracash – che proprio oggi ha festeggiato il disco d'oro, ottenuto in una sola settimana dalla pubblicazione, con il suo ultimo album "Noi, loro e gli altri", in cui è presente anche Guè –, Coez, Elisa, Salmo, Geolier, Ernia, Ketama 126, Franco 126, Dutchavelli e Interlude.

Di seguito la tracklist completa ed ufficiale di GVESVS:

1) La G la U la E pt.2

2) Gangster of love (ft. Rick Ross)

3) Piango sulla Lambo (ft. Rose villain)

4) Blitz (ft. Geolier)

5) Daytona (ft. Marracash)

6) Veleno

7) Nessuno (ft. Coez)

8) Futura Ex (ft. Ernia)

9) Cose non sane (interlude)

10) Senza Sogni (ft. Elisa)

11) Lunedì blu (ft.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Salmo)

12) Sponsor (ft. Duchavelli)

13) Nicolas Cage (ft. Jadakiss)

14) Domai (ft. Ketama126)

15) Fredda, triste, pericolosa (ft. Franco126)

16) Too old to die

Hype alle stelle per il nuovo album di Guè: il rapper poco tempo fa ha annunciato anche un concerto

La notizia del nuovo album è stata accolta con entusiasmo, sia da parte del pubblico che dei numerosissimi colleghi – molti dei quali presenti nel disco – che in queste ore stanno lasciando commenti positivi, se non veri e propri attestati di stima, sotto il post che annuncia ufficialmente il nuovo album del rapper.

Tra questi anche Noyz Narcos, Gemitaiz, Luché, Rasty Kilo, Ensi, Frah Quintale e Mahmood, solo per citarne alcuni.

Ad alzare l'umore dei fan anche la notizia, diffusa già da qualche giorno, di un imminente live per il rapper milanese. Il concerto si terrà proprio nella città natale – sfondo di tanti dei suoi testi – di Guè, ovvero Milano, per la precisione al Fabrique, dove si è già esibito in passato. La data è quella del 20 dicembre, i fan avranno quindi una decina di giorni per imparare i nuovi brani.