È prevista per il prossimo 11 febbraio la pubblicazione di Earthling, il nuovo lavoro discografico da solista di Eddie Vedder, cantautore e frontman del gruppo grunge/alternative rock statunitense Pearl Jam. Oltre a vantare trent'anni di onorata carriera come leader della band di Seattle (della quale è il co-fondatore) e ad essere annoverato tra le personalità più rappresentative del movimento Grunge (tra le quali rientrano anche Kurt Cobain, compianto leader dei Nirvana, e Chris Cornell, cantante dei Soundgarden scomparso nel 2017), Vedder ha realizzato, negli ultimi 15 anni, lavori solisti di tutto rispetto, particolarmente apprezzati (anche quanto a riscontri commerciali) negli Stati Uniti d'America e in Italia.

Al 2007 risale Into the Wild, l'album che ha segnato il debutto da solista del cantante statunitense, e basato sulla colonna sonora del film Into the Wild - Nelle terre selvagge, scritto e diretto da Sean Penn e ispirato al libro Nelle terre estreme di Jon Krakauer.

Fu proprio Sean Penn ad ingaggiare, per la realizzazione della colonna sonora della sua pellicola, Eddie Vedder, mentre il chitarrista e compositore canadese Michael Brook fu incaricato delle sole musiche.

Il secondo disco da solista del cantante dei Pearl Jam, invece, è stato pubblicato nel 2011 e si intitola Ukulele Songs. Contiene una serie di brani scritti perlopiù dallo stesso Vedder e suonati interamente con l'ukulele, strumento musicale di cui il cantautore statunitense è particolarmente appassionato sin dai tempi di Binaural, album dei Pearl Jam pubblicato nel 2000.

Gli ospiti e la tracklist del nuovo album di Eddie Vedder

Earthling, di prossima pubblicazione, è dunque il nuovo lavoro di inediti realizzato da Eddie Vedder, ed è stato anticipato dall'uscita di tre brani musicali che rientrano nella tracklist del disco. Si tratta di Long Way, The Haves e Brother the Cloud.

Questo disco, oltre a contare la presenza del produttore e co-autore Andrew Watt (che può essere definito, in relazione a questo nuovo album, come il braccio destro di Vedder), è impreziosito dalla partecipazione, annunciata ufficialmente, di ospiti di rilievo nell'ambito del panorama musicale internazionale, quali Elton John, l'ex Beatles Ringo Starr e Stevie Wonder.

Tra coloro che hanno collaborato all'album vi sono, inoltre, il bassista Pino Palladino (noto in particolare per la sua militanza nei The Who) nonché Harper Vedder, figlia di Eddie Vedder.

Come spiegato al mensile Mojo, Vedder ha utilizzato registrazioni di suo padre. Il cantante ha certamente avuto una carriera ricca di soddisfazioni e di successi, ma, quanto alla sua vita privata, ha trascorso un'infanzia travagliata per via del rapporto conflittuale con il padre adottivo, mentre ha visto in poche occasioni il genitore biologico, venuto peraltro a mancare quando il futuro frontman dei Pearl Jam era ancora adolescente.

Diversi anni fa, un uomo che aveva conosciuto il padre di Vedder gli ha consegnato alcune foto e una registrazione contenente alcuni brani. Si trattava di pezzi in cui il genitore del musicista statunitense cantava e, dopo averli ascoltati, Vedder decise di utilizzarli e di inserirli nel nuovo album al quale stava lavorando con l'aiuto del produttore Andrew Watt.

Ecco i brani della annunciata tracklist di Earthling: Invincible, Long Way, Power of Right, Brother the Cloud, Follout Today, The Dark, The Haves, Good and Evil, Rose of Jericho, Try, Picture, Mrs. Mills, On My Way.