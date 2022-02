È da poco uscita la serie "The Book Of Boba Fett" e Disney ha annunciato la data di uscita ufficiale del primo episodio dell'attesissima serie di Star Wars dedicata al Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+: si tratta del 25 maggio 2022.

Come reso ufficiale già nel mese di agosto del 2019, i panni di Obi-Wan saranno nuovamente vestiti dall'attore Ewan McGregor, che aveva interpretato il personaggio in tutti e tre i film della saga prequel, usciti al cinema tra il 1999 e il 2005. Oltre alla data di debutto, il primo poster relativo alla nuova serie rivela (o, meglio, conferma) quella che sarà una delle ambientazioni principali, ovverossia Tatooine, in quanto raffigura proprio il celebre Maestro Jedi mentre attraversa, impugnando una spada laser, le sconfinate sabbie del pianeta desertico situato nell'orlo esterno.

D'altronde, tale ambientazione non deve destare stupore e anzi era facilmente prevedibile, considerando che i fatti rappresentati nella nuova serie di Star Wars si svolgono dopo quelli raccontati ne "La Vendetta dei Sith" (2005), ultimo film della trilogia prequel, e prima di quelli narrati ne "Una Nuova Speranza" (1977), primo film della trilogia classica. Tatooine è, del resto, uno dei luoghi-chiave dell'universo di Star Wars e infatti ricorre in quasi tutti i film della trilogia classica e della trilogia prequel, oltre a essere l'ambientazione largamente dominante, se non quasi esclusiva, della serie "The Book Of Boba Fett", i cui fatti si svolgono invece successivamente a quanto rappresentato ne "Il Ritorno dello Jedi" (1983), terzo film della trilogia originale.

Cosa si sa riguardo alla serie su Obi-Wan

Oltre alla data del primo episodio, all'attore interprete del personaggio principale, all'ambientazione e alla sinossi, sono emersi, nel tempo, alcuni ulteriori elementi riguardo alla serie di prossima uscita. Come è già avvenuto riguardo ad altre serie di Star Wars, anche in questo caso verrà reso disponibile, su piattaforma Disney+, un episodio alla settimana.

Tutti gli episodi della serie incentrata sulla figura di Obi-Wan sono stati scritti dal produttore cinematografico e regista britannico Jody Harold e sono diretti dalla regista e sceneggiatrice canadese Deborah Chow.

Quanto al cast, invece, va detto che Ewan McGregor, il cui ritorno nei panni del Maestro Jedi è stato acclamato dai fan, non sarà il solo a ricomparire nella nuova serie tra coloro che hanno recitato nei film della trilogia prequel.

Vi saranno infatti Joel Edgerton e Bonnie Piesse che, come già in Episodio II e in Episodio III, anche in quest'occasione ricoprono il ruolo, rispettivamente, di Owen Lars e di Beru Whitesun Lars, gli zii di Luke Skywalker. L'altro grande ritorno è, per il piacere degli amanti della celeberrima saga di fantascienza, sicuramente quello annunciato nel mese di dicembre del 2020, di Hayden Christensen, che interpreterà nuovamente Anakin Skywalker / Darth Vader. Faranno parte del cast anche Moses Ingram, Rupert Friend, Indira Varma, Kumail Ali Nanjiani, Simone Kessell, Benny Safdie, O'Shea Jackson Jr. e Sung Kang.

Per inquadrare la serie nell'ambito della saga, è bene ricordare che Obi-Wan, dopo la fine della Guerra dei Cloni e lo sterminio dei Cavalieri Jedi in esecuzione dell'ordine 66 impartito dal perfido Imperatore Palpatine, si era recato sul pianeta Tatooine e aveva affidato il piccolo Luke Skywalker, figlio di Anakin (che intanto era passato dalla parte di Palpatine convertendosi al Lato Oscuro della Forza), agli zii Owen Lars e Beru Lars.

Obi-Wan, conosciuto come "Ben Kenobi", era quindi rimasto tra i pochissimi superstiti dell'Ordine dei Jedi e si era auto-imposto un lungo esilio sul pianeta desertico, osservando da lontano il piccolo Luke e vegliando su di lui. Da questa serie ci si aspetta dunque di scoprire cosa abbia fatto Obi-Wan durante il suo esilio e chi abbia incontrato, con la speranza di poter apprendere qualche retroscena interessante a tale riguardo.