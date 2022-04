Il libro “Il diario di Lela - Storia di ordinari abusi” di Michael Weinberg, edito da Graus Edizioni nel mese di aprile 2022, si apre con una dedica che colpisce al cuore: "A tutte le donne vittime di violenza, costrette nel quotidiano silenzio del proprio dolore".

In questo romanzo l’autore presenta una storia difficile da raccontare, la quale ha come protagonista una donna che ha avuto il coraggio di farsi avanti e di ripercorrere l’inferno che ha vissuto.

Un diario che racconta gli abusi subiti

Lela non è un personaggio di fantasia, m la vicenda narrata si ispira a ciò che ha vissuto nella vita reale: una serie di violenze e abusi perpetrati per anni da diversi uomini senza scrupoli, che hanno approfittato della fragilità di una ragazza che non aveva armi per difendersi.

La storia di Lela è raccontata senza porre filtri o censure alle atrocità che ha subìto; è quindi un testo molto forte dal punto di vista emotivo, che scuote le coscienze soprattutto perché si viene avvertiti della natura autobiografica di quello che si propone.

Di autentiche vi sono anche le pagine del diario di Lela, in cui rievoca gli eventi che l’hanno vista tristemente protagonista e che contengono i suoi pensieri più intimi e i suoi dolori più acuti.

Sei anni prima

Il diario inizia sei anni prima del presente narrato; mentre si leggono le tragiche parole di Lela e si conosce il suo sfortunato passato seguiamo allo stesso tempo la storia di Adriano, giornalista d’inchiesta dedito a casi irrisolti: egli ha appena acquistato all’asta un cascinale con tre ettari di terreno e sta esplorando la proprietà.

In cantina trova una grande quantità di scatoloni contenenti ogni genere di cose tra cui dei diari.

Ben presto si scopre che si tratta proprio dei diari di Lela: Adriano decide quindi di mettersi in contatto con lei per restituirle le sue cose. Il suo nobile intento è però ostacolato da una triste verità: Lela è probabilmente morta durante un attentato su un autobus in Iraq, dove si era recata per prestare servizio come medico.

Ciò che permette però ad Adriano di rimanere connesso con la donna è la richiesta di suo padre di indagare sulla vita della figlia, segnata da profonde sofferenze. È così che il giornalista legge i diari e si rende conto di trovarsi davanti a una vittima di violenze indicibili, reiterate nel tempo da più soggetti; Adriano prende a cuore la vicenda di Lela e comincia un viaggio nel suo inferno, alla ricerca dei suoi carnefici e soprattutto di una risposta sul suo sfortunato destino.

Evento di presentazione a Roma

Il prossimo lunedì 11 aprile alle ore 18, lo scrittore Michael Weinberg presenterà il suo romanzo presso la Banca Generali Private nel quartiere Parioli di Roma.

Converseranno con l’autore Cinzia Leone (Senatrice e vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio), Isa Maggi (coordinatrice nazionale Stati Generali delle Donne), Simona Abate (psicologa clinica), Stefano Callipo (Psicologo-psicoterapeuta e presidente Osservatorio Violenza e suicidio) e Cristina Costarelli (Presidente ANP Lazio).