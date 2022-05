Il concorso "Bulli ed Eroi", rivolto alle scuole ed imperniato sulla declinazione del tema della "bellezza" come idealità racchiusa nella coordinazione indissolubile di unicità e diversità, si è concluso il 30 aprile nella sede prestigiosa del Giardino Segreto del Tribunale di Siena con la cerimonia delle premiazioni. Giunta alla quarta edizione, l'iniziativa, ideata e diretta da Paola Dei, psicologa e presidente del Centro Studi di Psicologia dell'Arte e Psicoterapie Espressive, ha particolarmente stretto i legami con il territorio senese premiando, con un attestato e delle medaglie raffiguranti un cavallo e un fantino al galoppo, le 17 contrade del tradizionale Palio.

A ritirare simbolicamente il premio per tutte, è intervenuto Andrea Bonacci, priore della Contrada della Civetta, che ha raccolto la motivazione del riconoscimento che lega tutte le Consorelle, ossia l'aver messo in campo con abnegazione la dinamo sociale della solidarietà nel periodo più difficile della pandemia da Covid19. La manifestazione si è avvalsa della partecipazione di Daniele Masala, più volte mossiere del Palio e pluripremiato atleta olimpico che ha affermato: "Ho un ricordo bellissimo della città di Siena, auguro alle Contrade una felice ripresa delle loro attività dopo le sospensioni del 2020 e 2021 dovute al lockdown".

Il prossimo Palio di Siena si terrà il 2 luglio 2022.

La forza propulsiva delle idee

La radice territoriale di "Bulli ed Eroi" manifesta una particolare attitudine radiante verso confini transnazionali. Quest'anno è stata premiata una Scuola africana che ha inviato i filmati dei disegni realizzati dai bambini con mezzi essenziali ma indicanti una forte spinta verso il bisogno di autoespressione e di speranza.

Nel collegamento on line parallelo e simultaneo alla premiazione in corso a Siena il 30 aprile, è intervenuto un critico cinematografico indiano che rivolto la sua spiccata ammirazione per Siena, città rientrante nel patrimonio Unesco.

Numerose sono le scuole di diverse regioni italiane che hanno aderito alle attività.

"Selezionare le opere pervenute è stato difficilissimo" - ha affermato Paola Dei, "ma il criterio che ci ha guidati con l'ausilio dei critici è fondato sulla pregnanza del valore della "diversità" che rende unici".

Fra i premiati si distinguono il tenerissimo video di una bambina down, la storia di un ragazzo disabile in grado di rappresentare una grande risorsa per l'azienda in cui lavora, racconti sul bullismo e l'anoressia, la favola di due pulcini nati scuri e rifiutati dalla madre, i contributi della Comunità Lgbt di Castro. Riconoscimenti sono andati al Liceo Piccolomini di Siena per la realizzazione di un'opera attinta da Moliere e Shakespeare e all'Istituto Comprensivo di Sovicille. In primo piano anche un lavoro dedicato alla Reggia di Caserta.

Ha avuto una menzione speciale anche "Green Jogging", cortometraggio sulla tematica ambientale realizzato da Mara Rodriguez e Raffaele Rovinelli, allievi del corso di Regia e Sceneggiatura dell'Accademia Nazionale del Cinema di Bologna.

Introspezione e legami sociali

"Bulli ed Eroi" si qualifica come manifestazione che, nel minimo comune denominatore della ricerca della "Bellezza", punta ad educare i giovani allo sguardo introspettivo, alla conoscenza di sè che interagisce, attraverso sentimenti, emozioni, pensieri, istintività, aspettative e sogno, con la realtà esteriore. La tessitura consapevole della relazione biunivoca fra sè e situazioni, luoghi, ambienti, rinforza appartenenze, legami, confronti fra comunità vicine e lontane.

Con tali premesse il Concorso sboccerà in una nuova articolazione rappresentata dal Festival Internazionale del Film per Ragazzi della Val di Chiana Senese e della Val D'Orcia previsto dal 28 settembre al 2 ottobre 2022. I cortometraggi presentati dalle scuole al Concorso entreranno nella nuova rassegna.