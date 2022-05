Nella serata di domenica 1° maggio si è svolta una selezione di ‘Una ragazza per il Cinema’, presso il Dandy Club di Catanzaro, situato nel quartiere marinaro della città. Si tratta di un concorso che premia le miss più dotate di talento, non solo per la loro bellezza, ma anche per il ballo, il portamento, il canto e la recitazione.

L’evento è stato organizzato dall’agente per la Calabria Massimo Spanò, da 26 anni fotografo professionista e da 5 nel settore mode e degli eventi. Erano 12 le ragazze partecipanti: in quattro hanno ottenuto corona e fascia con accesso alle finali regionali, si tratta di Ludovica Cosenza, Silvia Felicetta, Aurora Sanso e Kristal Berlangeri.

Quattro fasce, inoltre, sono state consegnate per la serata ad Erica Romeo, Nicole Cristofaro, Chiara Ierace ed Alessandra Valentino. La finale nazionale del concorso si svolgerà a Taormina presso il Teatro Antico nel mese di settembre.

Le partecipanti

Le partecipanti hanno iniziato la serata con un serpentone, presentandosi alla giuria e al pubblico. In ordine numerico, la prima è stata Ludovica Cosenza, 16 anni di Catanzaro. È una studentessa che frequenta il liceo linguistico. Studia da 12 anni danza e ora recitazione; ha ammesso che il suo sogno è divenire un’attrice. Annamaria Pileci, 25enne di San Sostene (provincia di Catanzaro), ha giudicato l’esperienza nel concorso di bellezza come fantastica ed emozionante.

Anche lei vorrebbe entrare nel mondo della recitazione. Arianna Aricò, 22 anni di Siderno (provincia di Reggio Calabria), ha dichiarato che vorrebbe diventare igienista dentale. Ha affermato che il suo motto di vita è carpe diem. Francesca Carnovale, 25 anni, studia psicologia e ha rivelato che vorrebbe proseguire il suo percorso universitario in criminologia con la speranza, un giorno, di entrare a far parte dell’Interpool.

Jessica Cerminara, 21 anni di Catanzaro ha evidenziato come i suoi veri eroi sono la sua famiglia che non le fanno mai mancare il sostegno. La più piccola della serata è stata la 14enne Erica Romeo che frequenta il liceo scientifico; per il futuro ha affermato che vorrebbe diventare modella. Silvia Felicetta, 16enne catanzarese, frequenta il liceo economico-sociale.

Ha ammesso al pubblico di coltivare un doppio sogno nel cassetto: essere modella e pilota d’aereo. Nonostante la giovane età, Silvia è già una peer educator ed è molto vicina alle donne vittime di violenza facendo parte di un'associazione. Particolarmente toccante è stato, nel corso della serata, un monologo letto dalla concorrente per sensibilizzare la platea sul fenomeno che, in epoca di Covid 19, è cresciuto.

Altre due protagoniste della kermesse sono state Chiara Ierace, 18 anni, che attualmente frequenta un corso di estetista e Aurora Sanso, 19 anni, studentessa presso l’Istituto professionale Alberghiero. La 17enne Kristal Berlingeri, di Lamezia Terme, studia sia danza che teatro ed ha sottolineato che le piace coltivare le sue passioni in quanto la vita è imprevedibile.

Nicole Cristofaro, 16 anni di Girifalco (provincia di Catanzaro), è una studentessa del liceo scientifico: ha dichiarato di avere più di un sogno nel cassetto: le piacerebbe essere un chirurgo ma, d’altra parte, vorrebbe far parte del settore della moda e del teatro. L’ultima in gara è stata la 17enne Alessandra Valentino che ha dichiarato come questa esperienza le abbia permesso di crescere molto.

Le ragazze hanno poi sfilato altre due volte: una in costume da bagno e, infine, indossando abiti eleganti. Le fantasiose acconciature delle concorrenti sono state realizzate da Valentina Aquino, mentre Sonia Barillari si è occupata del trucco e make up.

Le dichiarazioni delle vincitrici

La redazione di Blasting News ha raccolto, al termine della serata, le parole delle quattro ragazze che proseguiranno il percorso per ‘Una ragazza per il cinema’ nelle selezioni regionali calabresi.

Aurora Sanso ha affermato: “È un’emozione indescrivibile anche perché è un onore essere in finale di questo bellissimo percorso”. La miss si è definita, inoltre, contenta per le compagne che condivideranno con lei questo percorso. Non si aspettava di ottenere la fascia perché ha visto che le altre ragazze erano molto belle e con un bel portamento.

Kristal Berlingeri ha dichiarato: “In realtà non me l’aspettavo perché comunque siamo tante bellezze differenti, ognuna a modo proprio, quindi non si sa mai cosa ci si può aspettare da queste esperienze”.

Silvia Felicetta ha evidenziato come ad ogni sfilata porta qualcosa di nuovo per cercare di provocare una rivoluzione nella società in cui si vive.

Ha aggiunto: “Questa fascia rappresenta per me tanto perché è tanta l’emozione quando sono stata incoronata e fasciata ma soprattutto è bello portare un messaggio positivo. Siamo bellezze differenti, mediterranee”. Si è definita soddisfatta ed orgogliosa del percorso formativo intrapreso. Questa kermesse, infatti, può aprire diverse strade alle ragazze partecipanti: “Stiamo crescendo e invito a partecipare perché è una bellissima esperienza”. Silvia ha poi espresso il suo pensiero lanciando un messaggio alle donne vittime di violenza: “Voglio che denuncino sul nascere qualsiasi sopruso”.

Infine, Ludovica Cosenza ha detto: “Sono emozionatissima per aver vinto questa fascia. Non me l’aspettavo perché in ogni evento vi è una giuria diversa che vota in modo differente da quanto ho potuto constatare nel corso della mia esperienza.

Noi stessi siamo artefici del nostro destino. È importante mettersi in gioco sin da giovani come stiamo facendo noi ragazze e quindi cercare mostrare e creare la migliore versione di noi stessi”.

L’evento è stato presentato da Serena Maione, che è stata protagonista di alcuni intermezzi musicali durante la kermesse.