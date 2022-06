Un’estate in Valtellina tra natura, jazz ed armonia. Sono state ufficializzate nei giorni scorsi le date, la sede degli eventi ed il cast degli artisti del Festival AmbriaJazz edizione 2022. L’associazione culturale lombarda guidata dal presidente Giovanni Busetto ha programmato ben 14 concerti, con sedi variabili. Il festival musicale AmbriaJazz edizione estiva 2022, verrà infatti ospitato dalle principali e più significative località valtellinesi. Rinnovando così, allo stesso tempo, il robusto legame con la sua tradizionale e marcata identità territoriale.

Uno dei tratti distintivi dell’AmbriaJazz, sia come sodalizio culturale che come punto di riferimento della società valtellinese. I quattordici concerti avranno luogo dal 30 giugno, sino all’appuntamento finale di Bormio del 31 luglio. Saranno 53 i musicisti coinvolti, un numero che riflette lo sforzo logistico e organizzativo dello staff. Basti pensare che, nel calendario ufficiale rivelato in questi giorni, sono previsti ben 3 eventi settimanali: distanziati di 24 ore e in località differenti.

Festival AmbriaJazz: si parte il 30 giugno, si chiude a Bormio il 31 luglio

Per il festival AmbriaJazz 2022 una delle tappe più importanti, per la rassegna musicale, sarà inevitabilmente quella al Castel Masegra di Sondrio.

Per una manifestazione che, con le tappe nella provincia di Sondrio e nella regione Bernina del Canton Grigioni, nella vicina Svizzera, garantirà agli spettatori un intrattenimento di alta qualità: all'insegna del tema di questa edizione che è quello dell'armonia. AmbriaJazz #Armonia 2022, non a caso, non vuole essere solo musica, ma anche l'unione tra cultura, storia, arte e paesaggio.

E non a caso le location per il festival non sono state di certo scelte a caso. A partire proprio dal Castel Masegra di Sondrio che si trova in una posizione di primo piano: sia per ciò che concerne l'aspetto prettamente artistico, oltre che per lo scenario particolarmente suggestivo.

Domenica 17 luglio si esibirà a Sondrio il musicista sardo Enzo Favata

Per la tappa di Sondrio è attesa l'esibizione del sassofonista Enzo Favata che nell'occasione presenterà 'The Crossing'.. È questo, infatti, il titolo del nuovo album dell'artista che da 30 anni è sulla cresta dell'onda per quel che riguarda il movimento jazz internazionale. L'esibizione, in particolare, prevede la presenza del quartetto che è formato da Enzo Favata, Pasquale Mirra, Rosa Brunello e Marco Frattini.

Con la tappa di Sondrio, e con le altre dell'estate 2022, l'edizione di quest'anno del Festival AmbriaJazz #Armonia punta a proporre un intrattenimento in grado di interagire con il territorio. Ed anche per promuovere l'innovazione nella tradizione. Perché non c'è musica se non c'è condivisione e incontro.