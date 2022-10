Sul red carpet della 17^ edizione della Festa del Cinema di Roma che si sta tenendo dal 13 al 23 ottobre 2022 ci sono anche loro: le gemelle Silvia Provvedi e Giulia Provvedi in arte 'Le Donatella'.

Dopo un periodo un po' triste delle loro vita segnato dalla scomparsa del loro padre, Claudio Provvedi, eccole sorridenti e grintose a Roma al debutto come attrici protagoniste di una nuova pellicola.

Il red carpet

Con un abito dai toni scuri e raffinati per Silvia e toni chiari e passionali per Giulia, entrambe con una 'coda lunga' come acconciatura molto sensuale ed elegante per l'occasione, si sono presentate sorridenti e grintose sul loro primo red carpet di un evento cosi importante per la loro carriera, che segna l'inizio delle loro vesti come attrici, sinonimo della loro poliedricità che le porta con estrema facilità a passare dal mondo delle televisione a quello del grande schermo.

Accompagnate dalle idee dal loro manager Paolo Cartago e dalla parrucchiera Sabrina, il team ha perfezionato gli outfit delle sorelle Provvedi dando vita ad un mix di sensualità ed eleganza che ha scatenato i fotografi presenti al momento delle foto di rito nel tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma 2022.

Con loro sul red carpet tutto il cast del film: l'attore Andrea Roncato, i cantanti Lodo Guenzi e Nina Zilli e la regista Cinzia Bomoll.Oltre alle sorelle Provvedi, il cast de 'La California': Eleonora Giovanardi,Ivano Marescotti, Enrico Salimbeni, Angela Baraldi, Pier Giorgio Bellocchio, Stefano "Vito" Bicocchi, Lodo Guenzi, Andrea Roncato, Riccardo Frascari, Andrea Montovoli, Lorenzo Ansaloni, Stefano Pesce, Stefano Fregni, Paola Lavini, Andrea Mingardi, Nina Zilli e Alfredo Castro.

Il film

Il film dal titolo 'La California', prodotto da Amarcord s.r.l. e 17producciones spa,è stato scritto e diretto della regista italiana Cinza Bomoll con la partecipazione dell'attrice recentemente scomparsa Piera Degli Esposti, che appare come voce narrante.

Il film è stato girato nelle campagne emiliane modenesi. 'Casale California' è il vero nome di quella che un tempo era - per l'appunto - La California, attualmente frazione del comune di Castelfranco Emilia.

Una storia particolare che vede questo piccolo paese di provincia turbato fortemente da un fatto di cronaca nera, che genera sgomento e interrogativi tra gli abitanti che lotteranno per ottenere giustizia ma soprattutto la verità.

Giulia e Silvia Provvedi recitano il ruolo di due sorelle gemelle, uguali negli atteggiamenti ma allo stesso modo diverse in molti aspetti, tra amori, inquietudini, svariate vicende con i compaesani e un mistero da risolvere.

Nel film recitano anche personaggi importanti del panorama musicale nelle vesti di attori: Lodo Guenzi in versione punk, padre delle gemelle e Nina Zilli barista del paese.

Il film che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione freestyle lo vedremo nelle sale cinematografiche di tutta Italia a partire dal 10 novembre 2022.

Le dichiarazioni alla conferenza stampa

Al termine delle conferenza stampa di presentazione del film, le sorelle Provvedi hanno rilasciato un'intervista 'a caldo' ai numerosi media presenti all'evento: "Quello che emerge dal film secondo noi è una grande voglia di essere libere e se stesse, di sbagliare senza giudizio in un paese piccolo e critico come quello nella storia, e aggiungo che la nostra diversità come gemelle è stato quel valore aggiunto che nel film ci ha sempre unite" ammette una grintosa ed emozionata Silvia Provvedi.

"Abbiamo lavorato sodo. Ci abbiamo messo l'anima per essere credibilissime nei ruoli che ci sono stati assegnati", aggiunge Giulia Provvedi.