La cantautrice italiana Laura Pausini ha sposato il suo chitarrista Paolo Carta. L'annuncio del loro matrimonio è stato dato in maniera inaspettata nella giornata del 22 marzo a Solarolo, paese di origine della cantante.

I due si sono innamorati nel 2005

Paolo Carta, dal 2005 chitarrista della Pausini, oltre ad essere un talentuoso musicista, ha fondato in passato la sua casa discografica per dare maggiore sostanza al suo lavoro musicale. La sua vita sentimentale, tuttavia, non è stata molto felice, un matrimonio alle spalle: dalla sua precedente compagna ha avuto tre figlie.

Solo nel 2012 si è compiuto il suo epilogo definitivo con il divorzio. E, appunto, nel 2005 ha cominciato la sua collaborazione artistica con la cantate romagnola, e da questa collaborazione è nato qualcosa di più profondo: infatti, proprio in quell'anno, durante un tour a Parigi, i due si sono dichiarati reciprocamente l'amore. Dalla loro relazione è nata una figlia, Paola, nel 2013. La cantautrice, negli anni precedenti, più volte ha provato a coronare con il suo sogno d'amore con Paolo, ma prima il lavoro e poi il covid del 2020, hanno ritardato questo suo lieto progetto di vita, fino alla sua realizzazione avvenuta dopo 18 anni di convivenza. Infatti, a sorpresa, le pubblicazioni del matrimonio sono uscite nei giorni scorsi a Roma, la residenza del chitarrista, e Castel Bolognese, la residenza della Pausini.

La cerimonia si è svolta nella casa dei genitori a Solarolo

I due hanno fatto tutto in gran segreto nei giorni precedenti, invitando i loro amici nella casa di famiglia della Pausini, con la scusa di festeggiare i trenta anni di carriera di lei. In realtà, quando sono arrivati gli invitati a Solarolo, Laura e Paolo hanno ufficializzato la loro unione matrimoniale, scambiandosi le promesse e cantando per l'occasione l'inedito Davanti a noi, scritta a quattro mani dai due neo sposi, condividendo alla fine questo brano sui social.

I due hanno progettato tutto, cogliendo impreparati persino i loro familiari, che sono stati all'oscuro delle loro intenzioni.

Le foto su Instagram del matrimonio

Poche sono state le loro foto postate sui social per rendere pubblico il loro "si". Infatti, oltre a scriverlo in diverse lingue, hanno postato alcune significative immagini, come la loro figlia Paola che ha preceduto l'ingresso degli sposi con un bouquet, la Pausini accompagnata all'altare dal padre, lo scambio delle fedi di colore scuro, ed infine, a cerimonia conclusa, il classico "Do not disturb" al pomello della stanza nuziale con il cuore trafitto da una freccia di Cupido.

La cantante ha postato, il giorno prima delle nozze, un messaggio rivolto al suo Paolo, la seguente frase: “Che la tua promessa sia la mia, in salute e malattia c'è già tutto ciò che vuoi davanti a noi”.