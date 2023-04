E' stato inaugurato lo scorso 7 aprile presso il Giardino di Rosero, sulle colline di Torino, un percorso dedicato interamente ai tulipani, un'esperienza in bilico fra arte e natura. L'itinerario, che chiuderà i battenti il 7 maggio prossimo, consente di ammirare oltre 30 varietà di questi splendidi fiori, diversi per forme e cromie. Il parco è visitabile lunedì, martedì e venerdì con orario dalle 10.00 alle 18.30; sabato, domenica e festivi dalle 9.00 alle 19.00.

La permanenza concessa per la visita contempla un massimo di 2-3 ore.

I tulipani di Rosero

Arte e natura si fondono in questa passeggiata, che offre una coreografia originale legata alle diverse forme, colori e varietà dei filari di tulipani. Più di 50.000 esemplari fanno bella mostra di sé.

Alcune varietà sono assolutamente particolari e sconosciute ai più, tanto da non assomigliare per nulla al classico tulipano che ciascuno ha in mente: si tratta, ad esempio, delle varietà "Parriot" oppure "Ice Cream". Lo spettacolo è continuamente nuovo, in quanto la successione delle fioriture e le diverse condizioni di luminosità legate al passare delle ore del giorno ed alle condizioni meteoclimatiche rendono lo spettacolo continuamente cangiante.

La disposizione dei filari è tale da consentire di ammirare altresì il panorama collinare che circonda il parco.

La fioritura, al contrario, non è visibile dalla strada: vi si accede solo attraverso un preciso percorso guidato. E' possibile fotografare ma non, ovviamente, consumare cibi e bevande o fare picnic nell'area di visita. Trattandosi di un'esposizione all'aperto, l'unico punto debole è costituito da eventuali condizioni meteoclimatiche avverse, che potrebbero non consentire in determinate date la fruizione del percorso.

Tante iniziative

Il percorso tra arte e natura del Giardino di Rosero si pone una molteplicità di obiettivi. Educare al rispetto ed alla bellezza della natura, ovviamente; approfondire la conoscenza di fiori unici quali i tulipani, ma anche offrire un'oasi di pace e bellezza alle porte della città.

Particolare attenzione è posta ai più piccoli, per i quali è prevista una miriade di iniziative.

Innanzitutto, il percorso per arrivare al campo dei tulipani è disseminato di una serie di "porte" che i bimbi possono cercare come in una sorta di caccia al tesoro. Inoltre, esiste un'area gioco con carriole, paglia, balle di fieno: cose che spesso i bambini che vivono in città non hanno occasione di vedere e di cui ignorano totalmente l'esistenza.

Laboratori didattici ed appuntamenti di lettura completano l'offerta. Al termine del percorso sarà anche possibile l'acquisto di tulipani, cosa che consentirà ai visitatori di portare con sé fiori e/o bulbi da coltivare a casa, il tutto per prolungare la meraviglia della visita presso la vostra dimora.