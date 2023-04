I fratelli Mezzaluna è il titolo del nuovo libro scritto da Chiara Gamberale, edito da Salani e uscito lo scorso 7 marzo.

In esso l'autrice racconta la storia di una famiglia con due figli gemelli: da qui nascono una serie di vicende legate al dualismo con cui spesso ci si deve confrontare in particolare nell'adolescenza, una delle più grandi prove emotive sia per i genitori che per i figli.

Le parole di Chiara Gamberale

Il libro racconta di due "mondi": in uno regna l'armonia familiare, nell'altro il caos, ma dal suo punto di vista, più vivace ed interessante.

In questo contesto agiscono due fratelli gemelli alla ricerca della verità sulla loro famiglia, attraversando emozioni e sentimenti che transitano nel rapporto tra genitori e figli.

L'autrice punta a suscitare riflessioni sui sentimenti e le emozioni che un genitori affronta quando i figli arrivano all'età dell'adolescenza sembra essere l'intento dell'autrice. Ed proprio questo il fulcro del libro, rivolto ai ragazzi ma interessante anche per gli adulti. Ogni genitore prova ad educare i propri figli come meglio può, ma quando si trova di fronte alle tempeste emotive dei figli adolescenti spesso compare l'inadeguatezza. L'esperienza di figli, che a volte hanno sbattuto la testa contro il muro e si sono fatti male, si vorrebbe fosse risparmiata ai ragazzi: ma così facciamo L'autrice del libro fa riflettere sulle emozioni che si provano quando si vedono nostri figli struggersi per la prima cotta, o chiudersi in se stessi per ore ascoltando musica immersi nei propri pensieri.

Il pensiero positivo che Chiara Gamberale rimanda con il suo scritto, è di rielaborare le emozioni in modo tale da renderle patrimonio personale e attraversale senza grandi traumi.

In un'intervista a Repubblica Chiara Gamberale afferma, riferendosi al suo nuovo libro I fratelli Mezzaluna: "Quando mio padre mi disse: ci voleva la tua adolescenza per raffinare le mie emozioni".

E' una frase forte e significativa che pone parecchi punti di domanda a cui molti genitori non sanno o non osano rispondere. Come vengono riutilizzate le emozioni che si vivono come genitori di figli adolescenti? E' possibile elaborarle e farne un bagaglio personale? L'autrice si chiede se possano esistere emozioni che ci pervadono i genitori di fronte ad un figlio o una figlia adolescente ribelle, che scalcia per avere le sue prime libertà, che sperimenta l'amore, la trasgressione, la non-regola per metterli alla prova.

L'autrice Chiara Gamberale

Chiara Gamberale è scrittrice e autrice televisiva. Nata nel 1977 a Roma. È inoltre autrice e conduttrice di programmi televisivi e radiofonici come Quarto piano scala a destra su Rai Tre e Io, Chiara e L'Oscuro su Radio Due.

Tra i Libri di Chiara Gamberale c'è anche "Per dieci minuti", uno scritto che porta a riflettere sul proprio tempo, su come è possibile dedicare 10 minuti al giorno a sé stessi per vivere meglio.

Nel suo libro "Qualcosa", invece, viene raccontata la storia di una principessa che non riesce a trovare la propria normalità, perché non ha limiti, vuole sempre qualcosa in più, qualcosa di troppo: solo grazie all'incontro con un giovane che passa tutto il giorno seduto su una collina a non fare qualcosa di troppo, capisce il valore di sé e del proprio fare.