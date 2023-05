Dal 1 al 4 giugno la città di Genova ospita Slow Fish 2023, la manifestazione che celebra il mare, il suo Ambiente e i suoi prodotti. La maggior parte delle attività saranno gratuite, al fine di coinvolgere maggiormente il pubblico.

Prende il via lo Slow Fish 2023

Sta per iniziare Slow Fish 2023, che da giovedì 1 giugno fino a domenica 4 riempirà il Porto Antico di Genova con stand, iniziative e attività dedicate al mare nella sua interezza. Lo sviluppo dell'evento, su più giorni, permetterà di toccare una serie di tematiche fondamentali legate all'argomento principale: il cambiamento climatico tra salvaguardia e prevenzione, la questione dei rifiuti nelle acque e il mondo della pesca nel suo complesso.

L'ambiente marino sarà al centro, ma saranno messi in evidenza anche i prodotti che ha da offrire grazie alla collaborazione di Carlo Petrini (fondatore dei Presidi Slow Food).

Il tema cardine è Coast to Coast

«Il mare è la nostra linfa vitale: produce il 50% dell’ossigeno che respiriamo - spiega la scienziata, divulgatrice e attivista Mariasole Bianco, una delle ospiti di Slow Fish 2023 - sequestra un terzo dell’anidride carbonica presente in atmosfera, regola il clima, è uno scrigno di biodiversità, nel quale vive l’80% delle specie viventi». La difesa ambientale è, infatti, al centro dell'edizione di quest'anno. Il tema cardine, però, che è stato scelto è Coast to Coast. Il significato è duplice: come spiegato dalla dottoressa Bianco, il mare non è un ecosistema a sé stante ma è collegato alla vita umana per una miriade di aspetti.

Inoltre c'è l'intento di raccontare tutte le comunità costiere, le bellezze italiane, che sono il legame tra mare ed entroterra.

Riscoprire la Liguria e Genova insieme al mare

Slow Fish 2023 si presenta, quindi, non solo come una possibilità di riscoprire il mare e di imparare qualcosa in più sul tema, ma è anche una modalità per vivere Genova e la Liguria in una chiave nuova.

Tra le attività organizzate sono da segnalare: la possibilità di assaggiare i prodotti dei Presidi Slow Food e i frutti del mare appena pescati, gli stand che portano alla scoperta delle specialità culinarie locali italiane e internazionali, gli eventi educativi per i più piccoli (come la presentazione delle "specie aliene", ovvero i nuovi animali esotici che potrebbero mettere in pericolo quelli autoctoni), le cene sotto le stelle che uniscono street food e alta gastronomia.