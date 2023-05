Scalda i motori la musica dal vivo del Noisy Naples Fest. La sesta edizione del festival musicale - in programma a Napoli dal 7 giugno al 27 luglio - prevede una sezione off, che sarà ospitata in sei date previste tra il 7 giugno e il 1 luglio in una cornice di eccezione, il giardino romantico di Palazzo reale, mentre all’Arena Flegrea e alla Mostra d’Oltremare sono in programma le restanti altre otto date, distribuite tra il 17 giugno e il 27 luglio. Tra gli artisti in cartellone ci sono Diodato, Planet Funk, OneRepublic (data sold out), Carmen Consoli e Marina Rei, Baustelle.

Gli ospiti e le location del Noisy Naples Fest

Nel giardino romantico di Palazzo reale, dove è prevista la sezione off del festival, l’esordio della kermesse musicale è affidato a Sergio Cammariere, poi sarà la volta di Carmen Consoli e Marina Rei, Planet Funk, Coma Cose, Raphael Gualazzi e Simona Molinari, Aiello. All’Arena flegrea si esibiranno i 99 Posse, James Senese, Foja e Gabriele Esposito, OneRepublic (data sold out), Mr Rain, Baustelle e Venerus, Eduardo De Crescenzo, Diodato, Carl Brave.

Gli spazi della Mostra d’Oltremare ospiteranno, invece, la data in cui sono in programma le performance di Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K.

Le date del Noisy Naples Fest nel giardino romantico di Palazzo Reale: tra gli ospiti, Carmen Consoli e Marina Rei, Diodato

Gli appuntamenti della sezione off del Noisy Naples Fest si terranno dal 7 giugno al 1 luglio nel giardino romantico di Palazzo Reale. Sarà Sergio Cammariere mercoledì 7 giugno alle 20,30 ad aprire la serie di appuntamenti in musica.

Il cantautore e pianista crotonese, cugino di Rino Gaetano, avrà al suo fianco Daniele Tittarelli (sax soprano), Luca Bulgarelli (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria) e si esibirà a Napoli a qualche mese dall’uscita del suo ultimo album “Una sola giornata” composto da 13 tracce inedite nate dal connubio tra il cantautore calabrese e Roberto Kunstler.

Giovedì 8 giugno alle 20,30 sarà la volta, invece, della siciliana Carmen Consoli. La cantautrice e polistrumentista catanese di “Parole di burro”, “L’ultimo bacio” e “In bianco e nero”, solo per citarne alcune, sfodererà la sua anima rock e quella più acustica, proposte in testi impreziositi anche da un’accattivante ricercatezza lessicale, il tutto al ritmo della batteria di Marina Rei.

A calcare il palco del giardino del Palazzo reale il 15 giugno alle 20:30 saranno poi i Planet Funk, collettivo dalle influenze italiane e internazionali composto da Marco Baroni, Alex Neri, Domenico Canu e Alex Ulhmann, che con la consueta energia presenterà dal vivo i brani inclusi nel nuovo album di inediti prossimamente in uscita, ma anche quelli celebri come “Who said”, “Paraffin” e “Inside all the People”.

Il 25 giugno alle 20,30 spazio ai Coma Cose, duo nella musica e nella vita che con “L’addio” ha conquistato il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo all’ultimo Festival di Sanremo. Il 30 giugno alle 20.30 spazio all’incontro tra Raphael Gualazzi e Simona Molinari, in un raffinato concerto di due artisti capaci di spaziare tra i generi musicali con naturalezza. Gli appuntamenti off al giardino romantico si chiuderanno il 1 luglio alle 20,30 con la performance di Aiello, il cantautore cosentino che da poco ha pubblicato il nuovo singolo “Aspettiamo mattina” .

Gli appuntamenti del Noisy Naples fest all’Arena Flegrea e alla Mostra d’oltremare: tra gli ospiti, Baustelle, Diodato, OneRepublic, Mr Rain

Gli appuntamenti in musica del Noisy Naples Fest all’Arena Flegrea e alla Mostra d’oltremare sono previsti dal 17 giugno al 27 luglio, data di chiusura del festival.

Il cartellone prevede i concerti di 99 Posse, James Senese, Foja e Gabriele Esposito (17 giugno - Arena flegrea - ore 20,30), OneRepublic (12 luglio - sold out, Arena flegrea – ore 21), Mr Rain (13 luglio - Arena flegrea – ore 21), Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K (16 luglio - Mostra d'Oltremare – ore 21), Baustelle e Venerus (19 luglio - Arena flegrea – ore 21,30), Eduardo De Crescenzo (25 luglio - Arena flegrea – ore 21,30), Diodato + more to be announced (26 luglio - Arena flegrea – 20,30) e Carl Brave + more to be announced (27 luglio - Arena flegrea – 20,30). Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Noisy Naples Fest.