L'artista di strada TvBoy si schiera contro il razzismo dedicando un murale al calciatore brasiliano del Real Madrid Vinicius Junior, che nei giorni scorsi è stato vittima di insulti razzisti durante una partita di Liga spagnola e poi si era sfogato pubblicamente contro quanto accaduto. Nella giornata del 23 maggio l'artista ha realizzato un murale dedicato proprio al calciatore, per l'occasione vestito da Superman, diffondendone le immagini su Instagram, anche se non è noto il luogo esatto dove è possibile vedere il murale.

I fatti accaduti in campo a Vinicius

Vinicius Junior, calciatore brasiliano del Real Madrid, è stato vittima di atti di razzismo nel corso della recente partita Valencia-Real Madrid. Tra le urla e i cori all'interno dello stadio sono risuonati soprattutto gli insulti nei confronti del giocatore. L'attaccante brasiliano per questa ragione ha deciso di denunciare l'accaduto anche sui suoi profili social, in quanto profondamente colpito e amareggiato da una situazione che continua a ripetersi troppo spesso nel mondo del calcio e nello sport in generale.

Nel post ha pubblicato una serie di immagini che ricordano tutti i momenti nei quali è stato vittima di insulti nel corso della sua carriera. Ha definito come "disumano", infatti, il comportamento di chi continua a insultare gratuitamente per il colore della pelle.

Il caso ha avuto grande seguito e ha suscitato l'interesse di molti: anche il presidente brasiliano Lula ha condannato l'episodio, annunciando che presenterà un reclamo formale alla Spagna.

TvBoy crea Vinicius-Superman contro il razzismo

Tra le varie reazioni non sono mancati il sostegno e la solidarietà di molti colleghi calciatori e sportivi, tra i quali il giocatore della Juventus Paul Pogba, che ha deciso di dedicare un ost su Instagram al caso Vinicius per poter parlare della lotta al razzismo.

Lo sport, che dovrebbe essere un settore di inclusione e divertimento, si è dimostrato ancora malato da questo punto di vista e con pochi passi avanti nel campo della tutela.

C'è stato, però, anche chi ha cercato di intervenire in una maniera differente e più concreta. Si tratta dell'artista di strada conosciuto come TvBoy, abituato a esprimersi attivamente sui temi del momento per provocare la società e l'opinione pubblica.

L'esponente della cultura NeoPop italiana ha deciso di realizzare un murale ritraendo Vinicius nelle vesti tipiche di Superman, ma al posto della solita "S" che è il tratto distintivo del supereroe ha deciso di inserire la scritta "Stop Racism". L'impatto visivo dell'opera è forte e potente perchè si riferisce ad un famoso immaginario collettivo, quello del supereroe, per cui riesce a suscitare emozioni e riflessioni in grandi e piccini. Per rendere più spettacolare e risonante la visione della sua nuova opera, TvBoy ha realizzato un video che ha postato sul suo profilo Instagram nel quale le immagini del murale hanno come sottofondo il celebre discorso "I have a dream" che pronunciò negli Stati Uniti Martin Luther King.