Si è tenuta ieri presso il Pop Cinema Medica 4k, in via Montegrappa 6 a Bologna, l'inaugurazione della diciannovesima edizione del Biografilm, uno dei più prestigiosi festival in Europa dove registi e produttori sia nazionali che internazionali incontrano il pubblico appassionato di grande cinema.

La kermesse, in programma dal 9 al 19 giugno e presentata dal direttore generale Massimo Mezzetti, si è aperta con la proiezione di Sur l'Adamant, film di Nicolas Philibert, che racconta le vicende di una serie di adulti affetti da disturbi mentali e ricoverati in una struttura psichiatrica galleggiante sulla Senna.

Mezzetti ha sottolineato come anche quest'anno si sia registrata un'ottima affluenza di pubblico nonostante la drammatica alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.

Le parole di Mezzetti al Biografilm 2023

"Sono felice che il teatro sia così riempito come una volta. Questo è un segnale che le sale resistono ancora - ha esordito Massimo Mezzetti - Mentre preparavamo questo festival in genere abbiamo avuto degli incidenti di percorso e delle difficoltà. Questa volta l'inciampo è stato un po' più grosso e drammatico. Nei primi giorni e nella metà di maggio, infatti, la grande alluvione ha colpito una parte della nostra regione, popolazioni, cittadini e realtà culturali" ha proseguito Mezzetti.

"Non smetterò mai di ricordare che i primi ad essere colpiti sono stati i lavoratori della cultura, che non godono degli ammortizzatori sociali e riconoscimenti di tutti i lavoratori dei settori tradizionali e che pagano un prezzo più alto quando non possono operare in occasioni di calamità naturali.

Va a loro tutta la nostra solidarietà" ha inoltre affermato il direttore della diciannovesima edizione del festival.

"Annuncio subito che partirà presto la campagna Bologna Estate solidale per dare un segno di sostegno concreto e tangibile alle popolazioni. Inoltre, da domenica 18 giugno 2023, quando si terranno le premiazioni al Cinema Medica, devolveremo i ricavi sul conto corrente dell'agenzia regionale per la sicurezza del territorio e della protezione civile in favore delle vittime.

Quindi, sarà importante avere più pubblico possibile" ha chiosato il direttore.

Le iniziative 'green' del Biografilm 2023

Quest'anno il Biografilm aderisce al progetto Festival Green di AFIC (Associazione Italiana Festival Cinematografici) per adottare iniziative ecosostenibili, tra cui gli accrediti procurati con la sola registrazione online e stampati in PVC (materiale riciclabile) per ridurre lo spreco di carta e l'impatto ambientale della kermesse.

Il festival inoltre collabora con il Gruppo Hera per sensibilizzare i presenti sul tema del riciclo e della raccolta differenziata dei rifiuti. Tra i partner anche l'Albero del caffè e Acqua Pura Bologna, che anche quest'anno ha messo a disposizione in varie location del festival quattro erogatori di acqua potabile accessibili a tutti gratuitamente e senza restrizioni.