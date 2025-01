Sonic 3 potrebbe sembrare, a prima vista e dai trailer di lancio che hanno inondato la rete poco prima della sua uscita nei cinema il 1 gennaio, il solito super blockbuster senza anima pensato solo ed esclusivamente per far soldi e sbancare ai botteghini di tutto il mondo grazie a un pubblico tendenzialmente molto giovanile e infantile. In realtà, l'ultima pellicola diretta ancora una volta da Jeff Fowler con protagonista il riccio blu più veloce del mondo, ha molto di più da offrire.

Dopo gli eventi dei primi due film, Sonic, Tails e Knuckles vivono in armonia sulla Terra, loro nuovo pianeta d'adozione, insieme Tom Wachowski (interpretato sempre da James Marsden) e sua moglie Maddie, interpretata da Tika Sumpter.

Ma ecco che una nuova minaccia sembra incombere sul pianeta: una creatura da tempo creduta inerme e innocua, nascosta in una base militare segreta, si risveglia dal suo stato comatoso di criostasi. Si tratta di Shadow, un alieno proveniente dallo stesso pianeta di Sonic e compagni, precipitato anni prima in Oklahoma, sequestrato dall'esercito degli Stati Uniti e trattato come un esperimento, un'arma biologica pronta a ribellarsi ai suoi oppressori e rompere le catene a cui era legata.

Regia e fotografia in Sonic 3 - il film

La fotografia in Sonic 3 è nitida, chiara e molto luminosa e la regia di Fowler riesce, nonostante qualche piccola incertezza nella parte centrale, a non riempire troppo lo schermo con la abbondante cgi che caratterizza il film, mantenendo un ritmo veloce e frenetico anche grazie ad un buon montaggio ipercinetico in alcune sequenze, tra cui quelle di combattimento molto ben realizzate nell'atto finale della pellicola (memorabile quella iniziale della gara dei tre protagonisti con 99 Red Balloons in sottofondo), riuscendo a valorizzare, inoltre, con tanti primi e primissimi piani, il volto di un abile e trasformista Jim Carrey, sempre apprezzato per il suo immenso talento nel portare sullo schermo personaggi all'apparenza semplici, ma dotando di una verve unica come lui sa fare.

Qui lo vediamo nel duplice ruolo del Dottor Robotnik (meglio conosciuto dai fan della serie videoludica come Dottor Eggman), storico villain e nemesi del riccio blu, che riprende dopo il precedente film del 2022, e di una new entry, suo nonno Gerald.

A dir poco geniali sono gli sfondamenti della quarta parete con protagonista proprio il dottor Robotnik (per non parlare di quello che vede protagonisti proprio lui e il nonno nella parte centrale della pellicola, che farà letteralmente sganasciare dalle risate il pubblico in sala).Come detto, una menzione d'onore in questo Sonic 3 la meritano soprattutto le scene più action.

Immaginate dei combattimenti stile Dragon Ball ma con protagonisti i celebri personaggi della saga videoludica Sega, con sequenze di arti marziali a dir poco spettacolari, che strizzano l'occhio anche a grandi saghe come quella di Matrix.

Un miracolo della memetica

Ci sono riferimenti, tutti ben pensati e piazzati con giusto criterio all'interno della pellicola, a tanti elementi della cultura pop, come la sequenza della moto di Akira, ormai divenuta meme, ad Harry Potter, a Man of Steel, ai Beatles.

C'è persino Casper (!). Praticamente, un vero e proprio miracolo della memetica.

Immancabili le non certo meno importanti scene mid e post credits, che fanno presagire quasi con certezza la realizzazione di un sequel e faranno andare letteralmente in visibilio i fan dei videogiochi, con rimandi e camei di personaggi che è meglio non anticipare.

Il dolore, la perdita, la famiglia e l'amicizia

Si trattano, all'interno della pellicola, temi tutt'altro che banali come il dolore e la sofferenza per la perdita, il valore dell'amicizia, il cosa significhi avere una famiglia amorevole ed il fare le giuste scelte. E chi poteva prestare la voce in versione originale al tormentato e cinico Shadow se non un attore del calibro di Keanu Reeves, un attore che, purtroppo, il dolore lo ha conosciuto bene per via degli innumerevoli traumi nel corso della sua vita, compresi lutti per perdite di persone care.

Nel complesso Sonic 3 è un film leggero, godibilissimo, con un bel messaggio di fondo ma soprattutto divertente.