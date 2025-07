Black Sabbath e il loro ultimo concerto. Quello di ieri sera 5 luglio a Birmingham è stato l'ultimo concerto della leggendaria band inglese, l'ultimo show con la loro formazione storica, composta da Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward. Una serata ricca di ospiti, con tanti nomi della scena metal come i Metallica e gli Slayer.

L'ultimo show dei Black Sabbath

Un'ultima celebrazione con un concerto finale che si è svolto proprio nella città dove tutto aveva avuto inizio molti anni fa.

A Birmingham ieri sera l'ultimo atto di una delle band più significative e importanti della musica rock e metal.degli ultimi 60 anni.

Il concetto, chiamato Back to the Beginning, è stato un vero e proprio omaggio alla musica metal.

Ozzy Osbourne, 76 anni e com vari problemi di salute che lo tormentano, ha incluso nella serata di ieri anche alcuni brani celebri tratti dal suo repertorio solista come Mr. Crowley, Crazy Train, Suicide Solution e altri ancora. Chiaro come la sua voce non potesse essere la stessa dopo una carriera lunga e tormentata: nonostante questo il carisma non gli è mancato e davanti a migliaia di fan che venivano da tutto il mondo ha fatto la sua esibizione, commovendosi spesso. Non sono mancati poi a fine serata alcuni grandi classici tratti dal repertorio dei Black Sabbath come War Pigs. Iron Man e Paranoid.

Black Sabbath tocando iron Man pela última vez🥹🥲🙏🏻✝️pic.twitter.com/PWy7f3Gym3 — CRACOZZY OSBOURNE🙏🏻✝️🦇♥️🥹 (@cracolander) July 6, 2025

'Vi amo'

"Vi amo", ha detto il cantante molto emozionato salutando il pubblico presente dal palco che chiude la sua carriera dopo anni e anni di concerti e avventure.

Una serata intensa quella di ieri, con tanti ospiti presenti sul palco. Erano presenti band simbolo di una generazione come Guns N"Roses. Pantera, Metallica, Slayer. C'era Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine, il cantante degli Aerosmith Steven Tyler e il bassista dei Rolling Stones Ron Wood. Tra gli altri gruppi presenti c'erano anche gli Anthrax, i Lamb of God, Rival Sons, Mastodon, Alice in Chains e Tool, solo per citarne alcuni.

Circa 42mila spettatori presenti, con una serata che si chiude con i fuochi d'artificio sopra il Villa Park Stadium. Un evento con biglietti andati sold out in pochissimo tempo. Gli incassi della serata vanno a vari enti di beneficenza che si occupano di cure per i bambini e per i malati di Parkinson, di cui è affetto anche lo stesso Ozzy Osbourne. Si parla di cifre molto importanti, superiori ai 50 milioni di sterline.

Ayer fue un día HISTÓRICO para la HISTORIA del ROCK y del HEAVY METAL , Ozzy Osbourne se despedía de los escenarios en su último concierto, al igual que Black Sabbath , Ozzy ya es LEYENDA en la HISTORIA del METAL#BlackSabbath #Ozzy #HeavyMetal

Egun on denoi 🤘🤘🤘 pic.twitter.com/GRrmHFPswH — Guillermo Martorell (@GuillermoMarto1) July 6, 2025

Non sono mancate polemiche per le bevande vendute a prezzi rincarati, per le lunghe file ma alla fine è prevalso l'amore per Ozzy e i Black Sabbath.

"Non posso più camminare ma riesco ancora a cantare, vi amo', ha detto il cantante. E lo ha fatto, con grande riconoscenza verso il pubblico che lo ha sostenuto in questi anni difficili e con quell'ironia di una rockstar tormentata che ha deciso di appendere il microfono al chiodo. Un addio dunque, a meno di grandi smentite: finisce davvero un'epoca.