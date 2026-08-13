Secondo i dati del sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli, il presidente del Movimento 5 Stelle guida la corsa per la leadership della coalizione progressista con il 43%. La segretaria dem Elly Schlein si ferma al 36%, penalizzata dal voto M5S, mentre Renzi stacca Bonelli e Fratoianni di AVS. Sorprese si registrano tra gli elettorati, in modo particolare tra quello dei democratici.

La classifica generale dei candidati

Nell'eventualità in cui il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle dovessero ricorrere alle primarie per scegliere il candidato premier da contrapporre alla maggioranza di governo, il profilo più forte risulta quello di Giuseppe Conte.

Nelle ultime settimane si è discusso molto di leadeship e della possibilità di scegliere il nome all'interno della coalizione che potrebbe diventare il nuovo premier.

Dall'indagine realizzata dall'Istituto Piepoli emerge il seguente quadro sul totale del campione. Conte è infatti sul gradino più alto del podio coni l 43%, Elly Schlein è seconda ben distanziata con il 36%, nonostante in tutti i sondaggi il PD sia il primo partito di opposizione. Molto più in basso, al 9%, troviamo l'ex premier Matteo Renzi. A seguire poi troviamo Angelo Bonelli dei Verdi con l'8% e Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana con il 5%.

Sorpresa tra gli elettori del PD

I dati del sondaggio per bacino elettorale mostrano chiaramente le dinamiche e le diverse sensibilità presenti all'interno della futura potenziale alleanza, con alcuni elementi di sorpresa all'interno del PD.

All'interno del'elettorato M5S il presidente Conte incassa un plebiscito tra i propri sostenitori, raccogliendo l'80% dei consensi. Tra gli elettori del Movimento, Elly Schlein si ferma appena al 5%, superata persino da Matteo Renzi (10%). Tra l'elettorato di Centro-Sinistra invece la segretaria del Partito Democratico guida le preferenze nell'area tradizionale di centro-sinistra con il 50% dei voti, ma deve concedere una quota significativa di consensi (pari al 25%) a Giuseppe Conte.

Per quanto riguarda invece l'area centrista e ambientalista/sinistra, tra gli elettori di CSX, Angelo Bonelli ottiene il 10%, Matteo Renzi l'8% e Nicola Fratoianni il 7%.