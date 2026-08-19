Frank Beard, storico batterista degli ZZ Top e colonna portante della loro sezione ritmica per oltre cinquant'anni, è scomparso all'età di 77 anni. La notizia è stata data dalla band tramite un messaggio social a firma di Billy F. Gibbons. In conseguenza di questo lutto la band, attualmente in tour, ha deciso di annullare i prossimi due concerti.

La scomparsa del batterista

Il chitarrista della band ha espresso profondo dolore, insieme al bassista Elwood Francis (subentrato dopo la scomparsa di Dusty Hill nel 2021), per la perdita di un grande amico e collaboratore, definendolo uno dei batteristi più naturalmente innovativi e sottolineando come il suo inconfondibile stile alla batteria fosse la chiave fondamentale per mantenere il gruppo ai vertici.

Una perdita importante per una delle rock band statunitensi più importanti.

A seguito della morte del musicista, la band ha annullato i concerti in programma a Salt Lake City e Colorado Springs. Il tour The Big One! Tipartirà nel fine settimana con due esibizioni ad Austin City Limits, città a cui Beard era particolarmente legato.

Chi era Frank Beard

Nato l'11 giugno 1949 a Frankston, in Texas, Frank Lee Beard si era unito alla formazione fin dai suoi primi passi nel 1969. Per decenni ha rappresentato un'eccezione ironica nel trio, essendo l'unico componente a non portare la lunga barba caratteristica dei compagni, nonostante il suo cognome significasse proprio barba. Insieme agli ZZ Top ha venduto oltre 50 milioni di dischi nel mondo, collezionato numerosi successi nelle classifiche internazionali e vinto tre MTV Video Music Awards, ottenendo nel 2004 l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame.

Formatasi a Houston nel 1969 con la storica formazione composta da Gibbons, Hill e Beard, la band ha segnato la storia del rock combinando blues e psichedelia in album iconici come Tres Hombres noto per il brano La Grange.

Negli anni '80 il gruppo ha poi rinnovato il proprio stile incorporando elementi elettronici e sintetizzatori nel disco Eliminator (1983), diventato un grande successo commerciale. Beard è sempre stato riconosciuto per la precisione, l'essenzialità e il groove del suo stile, considerato la vera macchina ritmica del trio texano.