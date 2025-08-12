Luché conquista un nuovo disco d’oro con Nessuna, brano contenuto nell’album Il mio lato peggiore. La certificazione FIMI arriva in un’estate di successi, tra tour, primi posti su Spotify e oltre 100.000 contenuti su TikTok con il brano Ginevra. Il rapper campano guarda ora anche al debutto internazionale e sogna un progetto musicale in inglese.

Nel pieno di un’estate ricca di concerti, che lo vede protagonista con il suo tour, Luché ha celebrato su Instagram un nuovo traguardo della sua carriera.

Dopo la certificazione di disco d’oro ottenuta per l’album Il mio lato peggiore, il rapper ha annunciato di aver raggiunto un altro oro con il singolo estivo Nessuna, pubblicando una storia su Instagram.

La FIMI ha riconosciuto la certificazione alla traccia intima contenuta nell’album Il mio lato peggiore, che nelle ultime settimane si è imposta nella Top 50 Italia di Spotify, arrivando anche al primo posto per quattro giorni consecutivi.

Luché si conferma tra gli artisti più ascoltati su Spotify anche grazie al featuring con Geolier nella traccia Ginevra, che conta oltre 100.000 contenuti su TikTok. Con un video che mostra la certificazione FIMI, il rapper ha condiviso un estratto di Nessuna nelle sue storie su campana per celebrare il nuovo successo.

I prossimi progetti e il tour nei palasport

"Stavo pensando a cosa dire, ora che stai dormendo e non con me", recita l’estratto di Nessuna che accompagna, come sottofondo musicale, la celebrazione del nuovo successo di Luché. La traccia certificata oro occupa la posizione numero 18 nella Top 20 FIMI dei brani più acquistati in Italia, guadagnando due posti nella settimana di vendite compresa tra il 1° e l’8 agosto 2025.

I progetti futuri dell’artista potrebbero presto portarlo oltre i confini italiani. Durante il listening party di anteprima dell’album tenuto a Napoli, Luché ha espresso il desiderio di debuttare all’estero: "Mi piacerebbe fare un progetto intero in inglese. E lo farò. Non per i numeri, ma per me.

Lo farei più melodico, non per forza rap. Mi piacerebbe anche scrivere per gli americani".

Nel frattempo, è impegnato con il Summer Tour e il Luché Arena Tour, che lo porteranno nei principali palasport tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Dopo la pausa di Ferragosto, il 16 agosto il tour riprenderà a Gallipoli, al Raffo Parco Gondar, per poi proseguire fino a marzo 2026.