Stefano Bettarini ha smentito la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello con un post sui social. La voce che avrebbe voluto l’ex calciatore come possibile inviato accanto a Simona Ventura proviene, nello specifico, dalle colonne di Nuovo TV.

Cresce l'attesa per il ritorno del reality

L’attesa tra i telespettatori di Mediaset cresce per il ritorno del Grande Fratello, che quest’anno non debutterà a settembre, come da tradizione, ma a ottobre. Secondo le anticipazioni, la nuova stagione dovrebbe durare almeno tre mesi, con Simona Ventura alla conduzione.

Da più parti si ipotizzava inoltre un coinvolgimento di Bettarini, ma l’ex difensore ha preso le distanze dalle indiscrezioni con queste parole: “Se dovessi trascorrere il mio tempo a smentire tutto ciò in cui vengo coinvolto, toglierei tempo alle cose e ai valori per me davvero importanti, a cominciare dalla mia famiglia. Buon vento.” Un chiaro segnale, dunque, che il suo nome non sarà tra quelli ufficiali.

La produzione del prossimo Grande Fratello, che dovrebbe vedere tra gli autori la stessa Ventura, è al centro dei rumors non solo per la formula ma anche per il possibile ritorno di alcune vecchie dinamiche. Secondo Nuovo TV, infatti, Simona Ventura potrebbe riformare un inedito sodalizio televisivo con Bettarini, ormai suo ex marito, ipotesi che al momento appare però poco probabile.

L’idea sarebbe affidare all’ex calciatore il ruolo di inviato, simile a quello che nelle prime edizioni era stato ricoperto da Marco Liorni.

A meno di cambiamenti dell’ultima ora, il Grande Fratello dovrebbe andare in onda fino all’inizio del 2026, ma la programmazione potrebbe estendersi di alcune settimane se gli ascolti si manterranno elevati, spingendo Mediaset a prolungare la durata della stagione fino a marzo. Le puntate saranno trasmesse in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play, con due appuntamenti settimanali previsti.

Gabriele Parpiglia, tra le penne meglio informate sul reality, ha aggiunto che tra gli obiettivi della nuova edizione c’è la volontà di recuperare lo spirito autentico delle prime stagioni, reintroducendo le storiche prove settimanali per l’assegnazione del budget dei concorrenti.

Per quanto riguarda il cast, Parpiglia stesso ha spiegato che quest’anno i protagonisti saranno principalmente persone comuni, anche se non si può escludere la presenza di qualche vip per eventi speciali o brevi periodi. “Il #GrandeFratello di Simona Ventura andrà in onda da ottobre a gennaio e, se gli ascolti saranno soddisfacenti, anche fino a marzo”, ha precisato il giornalista. E ha aggiunto: “Non mancheranno le sorprese, come qualche VIP di calibro per una settimana e tanto altro!”

In sintesi, la nuova edizione del Grande Fratello si preannuncia ricca di novità, ma non vedrà il ritorno di Stefano Bettarini fra i protagonisti, almeno secondo le sue stesse parole.