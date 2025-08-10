Barbara D'Urso è pronta a segnare il suo ritorno in tv come concorrente di Ballando con le stelle. A rivelarlo è stata Milly Carlucci in un intervento sui social in vista della nuova edizione del dancing show del sabato sera. Intanto è confermata nel programma come giudice Selvaggia Lucarelli.

Barbara D'Urso ritorna in tv

"Barbara D'Urso ha detto sì a Ballando con le stelle". A confermarlo è Milly Carlucci in un suo videomessaggio registrato sui social del suo show di Rai 1, che tornerà a intrattenere i telespettatori a partire dal 27 settembre 2025 e andrà in onda in chiaro TV su Rai 1 e in streaming su Raiplay.

Nel video la conduttrice del format si mostra al telefono in una conversazione con Barbara d'Urso e spiega cosa riserverà il dancing show. "Ci alleniamo tutti i giorni, indubbiamente è un po' faticoso però ti divertirai tantissimo. Sarà una grande avventura", fa sapere la conduttrice.

Il nuovo ruolo a Ballando con le stelle: le anticipazioni

Barbara D'Urso, che da tempo era attesa dai sostenitori al rientro ai palinsesti televisivi, tornerà ad apparire in TV dopo l'addio a Pomeriggio Cinque, format che per circa un decennio l'aveva vista alla conduzione.

Il nuovo ruolo di concorrente ufficiale a Ballando con le stelle per lei arriva come una nuova sfida, dopo gli allenamenti nel ballo che ha condiviso per diverso tempo con i fan tra le pubblicazioni sui social.

Per Barbara D’Urso, però, questo non è un debutto nel dance show di Rai 1. Nella seconda puntata dell'edizione 2024 del programma, infatti, era stata "ballerina per una notte" e aveva danzato in coppia con Gianni Scandiffio (tecnico, giudice e formatore della Federazione Italiana Danza Sportiva) in una bachata e in una salsa.

Gli altri concorrenti già resi noti

A mettersi in gioco nella sfida di Ballando con le stelle, poi, ci sarà anche un'altra conduttrice e giornalista: Francesca Fialdini.

Ci saranno anche i cantanti Rosa Chemical e Marcella Bella, come pure l'attore Maurizio Ferrini, interprete della signora Coriandoli: il 72enne è stato il primo nome ufficiale del cast.

Nel cast di Ballando è confermata Selvaggia Lucarelli

Nel cast intanto è confermata nel ruolo di giudice Selvaggia Lucarelli. La giornalista in un post sui social ha affermato: "Io che vado a provare gli outfit per la prossima stagione di Ballando".

Poi, ha condiviso la foto di Pasquale La Rocca, ballerino professionista e maestro storico di Ballando, da sempre suo preferito, e ha scritto: "Se le date lui sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri".