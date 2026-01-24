I C.S.I., Consorzio Suonatori Indipendenti, annunciano il loro ritorno sulle scene con un nuovo tour intitolato "In Viaggio". Il collettivo, guidato da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, ha reso note le tappe di questo atteso progetto musicale, che si articolerà tra la Mongolia e l'Italia. Il tour prenderà il via con due date in Mongolia previste per luglio 2026, per poi proseguire in Italia a partire dal 28 agosto 2026 da Marzabotto, luogo simbolico per la storia del gruppo e della memoria collettiva italiana.

Il tour "In Viaggio" prevede sei concerti in Italia, con la data inaugurale a Marzabotto, a sottolineare ancora una volta il legame profondo tra la band e i temi della memoria storica e della resistenza.

Le tappe mongole rappresentano un preludio internazionale che arricchisce ulteriormente il significato di questo ritorno sulle scene.

Il significato delle tappe del tour

I C.S.I. sono noti per la loro capacità di intrecciare musica e impegno civile. La scelta di Marzabotto come punto di partenza per la parte italiana del tour non è casuale: questo luogo è infatti fortemente legato alla memoria della Resistenza e delle tragedie del Novecento, temi spesso affrontati dalla band nei propri lavori. Il tour "In Viaggio" si propone come un percorso di incontro tra culture e storie diverse, con la Mongolia a fare da ponte simbolico tra oriente e occidente.

Le date italiane, che seguiranno quelle mongole, toccheranno alcune delle città più significative per la storia del gruppo e per il panorama musicale nazionale.

Il ritorno dei C.S.I. rappresenta un evento atteso da molti fan e appassionati di musica alternativa, che potranno così rivivere dal vivo le atmosfere e i messaggi che hanno reso celebre il collettivo.

La storia dei C.S.I. e il legame con Marzabotto

Nati nel 1992 dalle ceneri dei CCCP – Fedeli alla linea, i C.S.I. hanno segnato profondamente la scena rock alternativa italiana. La sigla, che richiama ironicamente la dissoluzione dell’Unione Sovietica, è diventata sinonimo di sperimentazione musicale e attenzione ai temi sociali e politici. Album come "Linea Gotica" hanno contribuito a consolidare il loro ruolo di riferimento per la musica d’autore e di impegno.

Marzabotto, teatro di una delle più gravi stragi naziste in Italia, è spesso presente nell’immaginario e nei progetti del gruppo.

La scelta di iniziare il tour italiano proprio da qui conferma la volontà dei C.S.I. di mantenere vivo il dialogo tra musica, memoria e territorio, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre il semplice concerto.