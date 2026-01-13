Hbo Max, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery, è disponibile da oggi, 13 gennaio 2026, in Italia. Già attivo in oltre cento Paesi, il servizio arriva su hbomax.it, via app, su Amazon Prime Video e grazie alla partnership con Tim, con You vision streaming per i clienti Timvision.

L’offerta include le serie e i film di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals e i contenuti sportivi di Eurosport. Tra i titoli disponibili spiccano successi storici e nuove uscite, come “A battle after another” di Paul Thomas Anderson con Leonardo Di Caprio.

Tra le serie più attese a livello globale si segnalano la serie HBO Original “A Knight of the Seven Kingdoms” (disponibile dal 19 gennaio) e la seconda stagione di “The Pitt”, medical drama Max Original vincitore di Emmy.

Per la prima volta in Italia, inoltre, approdano “Industry” (serie HBO Original ambientata nel mondo della finanza) e “Heated Rivalry”, storia d’amore tra due giocatori rivali di hockey su ghiaccio.

L'espansione europea di Hbo Max

Il lancio in Italia rientra in una significativa espansione europea di Hbo Max, che ha debuttato in Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein il 13 gennaio 2026, con un'ulteriore estensione prevista a Regno Unito e Irlanda nei primi mesi dell’anno.

L’offerta comprende anche sport dal vivo tramite Eurosport, con copertura di eventi come Australian Open, Roland Garros, Tour de France, gli sport invernali, nonché contenuti esclusivi come la FA Cup e UFC.

Origini e potenziale della piattaforma

Hbo Max ha debuttato negli Stati Uniti nel 2020 e, secondo dati aggiornati al terzo trimestre del 2025, ha raggiunto 128 milioni di abbonati a livello globale. L’espansione in Europa contribuisce alla strategia del gruppo finalizzata a raggiungere, entro la fine del 2026, un bacino di oltre 150 milioni di utenti.

La presenza in Italia segna un passo importante per Warner Bros. Discovery nel mercato dello streaming europeo e amplia la disponibilità dei suoi contenuti a un pubblico sempre più vasto.