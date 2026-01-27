In occasione dell’anniversario del devastante incendio che colpì lo storico edificio, il Teatro La Fenice di Venezia apre le sue porte al pubblico con visite gratuite. Questa iniziativa rappresenta un momento significativo di riflessione e memoria per la città e per tutti gli appassionati di cultura, offrendo l’opportunità di scoprire da vicino uno dei simboli più importanti della tradizione teatrale italiana.

‘La Fenice’, un simbolo rinato dopo la distruzione

L’incendio che colpì il Teatro La Fenice segnò profondamente la storia culturale di Venezia.

La successiva ricostruzione dell’edificio, avvenuta dopo anni di meticolosi lavori, ha restituito alla città un luogo di inestimabile valore artistico e architettonico. Le visite gratuite offrono un’occasione preziosa per ripercorrere le tappe salienti di questa rinascita e per conoscere da vicino le sale, i palchi e gli spazi che hanno visto esibirsi artisti di fama internazionale.

Un’iniziativa per la memoria collettiva

La decisione di offrire visite gratuite nasce dalla volontà di mantenere viva la memoria di un evento che ha segnato in modo indelebile la comunità veneziana e l’intero mondo dello spettacolo. Il Teatro La Fenice, oggi completamente restaurato, continua a essere un punto di riferimento imprescindibile per la musica e la cultura, accogliendo ogni anno migliaia di visitatori e spettatori.

L’apertura straordinaria mira ad avvicinare un pubblico ancora più ampio alla ricca storia e al prezioso patrimonio del teatro.

Questa giornata di visite gratuite si inserisce in un più ampio programma volto alla valorizzazione del patrimonio culturale veneziano, confermando il ruolo centrale de La Fenice nella vita artistica e culturale della città.