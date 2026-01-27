Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha celebrato il suo trentesimo compleanno con un lungo e commovente post sui social media. L'artista ha ripercorso la sua carriera, dai primi passi fino ai traguardi più ambiziosi come i concerti negli stadi, dedicando il messaggio ai fan che lo accompagnano da oltre un decennio.

Un bilancio personale e artistico

Scritto durante una festa con amici e familiari, il messaggio di Ultimo trasmette sincerità e gratitudine: "Mi sono un attimo isolato dalla festa che sto facendo tra amici e famiglia. Volevo scrivervi, venire un attimo da voi", ha esordito, riflettendo sul simbolico passaggio alla soglia dei trent'anni: "Stamattina apro gli occhi nel letto e dico: è il mio ultimo giorno da ventenne!?"

L'artista ha rievocato le tappe salienti del suo percorso: dagli esordi con l'album "Pianeti" e i primi instore nei centri commerciali, alla vittoria a Sanremo Giovani nel 2018.

Ha ricordato il successo di "I tuoi particolari" a Sanremo 2019, la crescita esponenziale nei live e il primo tour negli stadi, interrotto dalla pandemia. Non sono mancati riferimenti al 2021 con i brani "Solo" e "Quel filo che ci unisce", all'emozionante concerto al Circo Massimo nel 2022, all'album "Alba" del 2023 e alle estati tra San Siro e l'Olimpico, fino all'uscita di "Altrove" nel 2024.

Momenti personali e sguardo al futuro

Tra i passaggi più intimi, Ultimo ha citato la nascita del figlio Enea, definendolo un maestro: "Arriva Enea che mi insegna a rimanere disincantato dalle cose della vita". Ha poi guardato al futuro, menzionando il decimo concerto all'Olimpico nel 2025 e l'annuncio dell'evento a Tor Vergata, da lui definito "l'evento più importante per la mia vita".

Il post si è concluso con una nota di speranza e continuità: "Eccomi qui ora a credere che ci aspettino dai 30 ai 40 anni altri 10 anni pieni ma insieme. Che continueremo ogni anno a crederci… in questa favola che è per sempre". Con un tocco di autoironia, ha aggiunto: "E poi alla fine sai che c’è? Che sono un cazzo di acquario!"

Contesto e conferme

Sebbene non vi siano conferme indipendenti che riportino integralmente il contenuto del post, la biografia di Ultimo corrobora molti dei riferimenti citati, inclusi la nascita del figlio, i successi discografici e i concerti negli stadi.

Chi è Ultimo

Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, è un cantautore romano nato nel 1996. Ha debuttato nel 2017 con l'album "Pianeti", vincendo poi Sanremo Giovani nel 2018 con "Il ballo delle incertezze".

Il suo successo è stato consolidato da album quali "Colpa delle favole" (2019), "Solo" (2021), "Alba" (2023) e "Altrove" (2024). Nel 2024 ha lanciato il singolo "Bella davvero" e ha annunciato un importante evento live a Tor Vergata per il 2026.