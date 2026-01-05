Il MoMA PS1 di New York si prepara a celebrare il suo cinquantesimo anniversario nel 2026 con un annuncio significativo: l'ingresso sarà gratuito per un periodo di tre anni, precisamente dal 2026 alla fine del 2028. Questa decisione, che segna un punto di svolta nella politica culturale del museo, è stata resa possibile grazie a una generosa donazione della collezionista Agnes Gund.

Fondato nel 1976 dall'artista e curatrice Alanna Heiss, il MoMA PS1 ha sede in un'ex scuola pubblica situata a Long Island City, nel Queens. La direttrice del museo, Connie Butler, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, affermando che “l’arte e la cultura sono risorse vitali e l’accessibilità alle istituzioni che le ospitano dovrebbe essere universale”, ribadendo come la missione del MoMA PS1 sia sempre stata quella di rendere l’arte contemporanea un bene aperto a tutti.

Nel corso dei suoi cinquant'anni di attività, il MoMA PS1 ha ospitato numerose mostre dedicate ad artisti emergenti, diventando un punto di riferimento nel panorama culturale newyorkese. Attualmente, il museo è un centro sperimentale affiliato al Museum of Modern Art di New York dal 2000. Il programma di ingresso gratuito prevede anche la realizzazione di nuovi progetti artistici e collaborazioni con le comunità locali. La direttrice Butler ha evidenziato come questa iniziativa “consentirà a un pubblico ancora più ampio di vivere l’esperienza della creatività contemporanea, annullando le barriere economiche che spesso limitano la partecipazione”.

Il ruolo del MoMA PS1 nell’arte contemporanea

Il MoMA PS1 è noto a livello internazionale per la sua attenzione verso le pratiche artistiche emergenti e interdisciplinari.

Nato come P.S.1 Contemporary Art Center, ha trasformato l’edificio di una ex scuola pubblica in uno spazio dedicato alla sperimentazione e alla ricerca artistica. Dal 2000 è affiliato al Museum of Modern Art, pur mantenendo una sua identità autonoma. In cinquant'anni di storia, il museo ha promosso numerosi artisti che si sono poi affermati sulla scena internazionale e si è distinto per la capacità di coinvolgere le comunità del Queens con iniziative partecipate e inclusive. I suoi spazi accolgono ogni anno esposizioni temporanee, performance, installazioni site-specific, progetti educativi e collaborazioni con istituzioni locali e internazionali.

L’attenzione rivolta alla produzione artistica più innovativa e alle tematiche sociali emergenti ha reso il MoMA PS1 una realtà di riferimento tra i musei d’avanguardia negli Stati Uniti.

Oltre alle mostre collettive e personali, il museo promuove programmi che favoriscono il dialogo tra artisti, curatori e pubblico, consolidando il suo ruolo di laboratorio aperto alle novità linguistiche e concettuali del contemporaneo.

Storia e iniziative principali

La storia del MoMA PS1 ha inizio negli anni Settanta, un periodo di grande fermento per la scena artistica newyorkese. Fondato nel 1971 da Alanna Heiss come Institute for Art and Urban Resources, il centro ha trovato la sua sede stabile pochi anni dopo nell’edificio attuale a Long Island City. Nel 1976 ha inaugurato come P.S.1 Contemporary Art Center, affermandosi rapidamente come piattaforma per giovani artisti americani e internazionali.

Il legame ufficiale con il Museum of Modern Art risale al 2000, quando l’istituzione è diventata MoMA PS1, pur mantenendo una programmazione indipendente orientata alla ricerca e alla sperimentazione.

Il museo si caratterizza per la rotazione continua di mostre che spaziano dalle arti visive alla performance, dal video all’installazione. Tra le iniziative di maggior rilievo spiccano il programma annuale Warm Up, dedicato alle arti sonore e performative, e la serie di progetti site-specific. Il MoMA PS1 ha investito costantemente in attività educative e di outreach territoriale, coinvolgendo le diverse comunità del Queens. Dal 2026 al 2028, grazie all'ingresso gratuito sostenuto dalla donazione di Agnes Gund, il museo rafforza la propria missione di accessibilità e inclusione nel contesto culturale newyorkese.