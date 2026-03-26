Roma è stata ufficialmente designata come sede della finale mondiale di Elite Model Look 2026, il prestigioso concorso internazionale che scopre e lancia giovani aspiranti modelle e modelli. L'annuncio, diffuso il 26 marzo 2026 dagli organizzatori, segna un appuntamento di rilievo nel panorama della moda globale. La capitale italiana accoglierà decine di talenti selezionati attraverso casting internazionali, provenienti da oltre 30 Paesi, consolidando il ruolo storico dell'Italia nel settore fashion.

Vick Mihaci, amministratore delegato di Elite Model Management, ha espresso grande entusiasmo: "Siamo lieti di portare la finale mondiale a Roma, una città che incarna arte, storia e creatività, valori pienamente condivisi dalla nostra organizzazione".

L'evento rappresenta un'opportunità unica per scout e professionisti dell'industria di individuare nuovi volti destinati a calcare le passerelle internazionali, seguendo le orme di icone come Gisele Bündchen, Cindy Crawford e Alessandra Ambrosio, lanciate proprio da questo concorso. La tappa romana sarà arricchita da iniziative collaterali dedicate al mondo della moda e della formazione, riaffermando la città come punto di incontro tra tradizione stilistica e nuove tendenze globali.

Roma, fulcro delle nuove tendenze della moda

Ospitare la finale mondiale di Elite Model Look avrà un impatto significativo sull'immagine internazionale di Roma. La capitale vanta una ricca tradizione di eventi di settore, da Altaroma alle mostre sui grandi stilisti italiani, e si sta affermando sempre più come scenario privilegiato per i principali brand, le nuove generazioni di creativi e gli investimenti nel fashion.

L'arrivo di questo evento di caratura mondiale rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di valorizzazione della città, garantendo visibilità globale e un notevole ritorno economico per il territorio, grazie sia agli eventi in programma sia alla presenza di numerosi addetti ai lavori, giornalisti e influencer del settore.

I giovani talenti selezionati avranno accesso a programmi di formazione professionale intensivi durante la loro permanenza a Roma. Questi includeranno workshop su tecniche di passerella, comunicazione efficace, disciplina personale e la gestione dei rapporti con i grandi marchi internazionali. Saranno inoltre organizzati eventi speciali e incontri con i protagonisti della moda italiana, offrendo ai partecipanti una vera e propria immersione nell'eccellenza creativa nazionale.

Elite Model Management: una storia di successo nel fashion

Fondata agli inizi degli anni Ottanta, Elite Model Management è da oltre quarant'anni uno dei network leader a livello mondiale nello scouting e nella gestione di modelli e modelle. Il concorso Elite Model Look è riconosciuto come uno dei più prestigiosi al mondo per la scoperta di nuovi talenti, svolgendosi annualmente in decine di Paesi e fungendo da porta d'ingresso per molti giovani nel mondo dell'alta moda internazionale. Tra i nomi illustri lanciati negli anni figurano top model del calibro di Cindy Crawford, Gisele Bündchen e Alessandra Ambrosio. La finale mondiale, che ogni anno si tiene in una località diversa, ha visto una crescente partecipazione internazionale, con concorrenti da tutti i continenti e la presenza di importanti esponenti dell'industria fashion.

Roma, grazie al suo inestimabile patrimonio storico-artistico e alla vivacità delle sue accademie di moda, è oggi considerata tra le capitali europee in maggiore crescita nel settore. Offre un connubio unico tra tradizione e innovazione. La scelta di ospitare la finale mondiale di Elite Model Look 2026 conferma la posizione della città come crocevia centrale nelle dinamiche creative e produttive della moda globale.