È scomparso Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall’Emilia‑Romagna per il Tg5, all’epoca diretto da Enrico Mentana. Aveva 77 anni. L’annuncio è stato dato in diretta durante un’edizione del telegiornale. Armaroli ha raccontato per decenni i principali eventi della regione, incluse le recenti alluvioni, diventando un volto noto e apprezzato del giornalismo televisivo.

Un percorso tra arte e informazione

Bolognese, Armaroli era nato nel 1948. Si era formato all’Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia e aveva frequentato l’Accademia Antoniana per la recitazione.

Iniziò la sua carriera come attore radiofonico e televisivo in Rai, per poi passare alle emittenti private dell’Emilia‑Romagna come cronista. Nel 1992 è entrato a far parte della redazione del Tg5, dove è rimasto per circa vent’anni come corrispondente regionale, costruendo la sua reputazione grazie a rigore e umanità.

Cordoglio e eredità professionale

La notizia della sua scomparsa ha suscitato forte commozione tra colleghi e istituzioni. Il presidente della Regione Emilia‑Romagna ha espresso profondo cordoglio, ricordando Armaroli come “un grande giornalista, garbato ed elegante” che ha raccontato la sua terra con passione e acutezza. Il suo esempio professionale resta un punto di riferimento per le nuove generazioni di giornalisti.

Chi era Gianluigi Armaroli

Giornalista bolognese nato nel 1948, Armaroli ha saputo unire formazione artistica e vocazione informativa. Dopo diverse esperienze in Rai e nelle tv locali, è approdato al Tg5 nel 1992, diventando per anni il volto dell’informazione Mediaset in Emilia‑Romagna. La sua carriera, durata oltre quattro decenni, lo ha reso una figura riconosciuta e stimata nel panorama giornalistico italiano.