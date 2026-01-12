L'ottantanovesima edizione di Pitti Uomo ha preso il via il 12 gennaio 2026 a Firenze, nella suggestiva cornice della Fortezza da Basso, accogliendo 750 marchi provenienti da ogni angolo del globo. Questo evento, riconosciuto come uno dei principali punti di riferimento a livello internazionale per il settore della moda maschile, rappresenta quest'anno un deciso tentativo di rilancio per un comparto che sta affrontando una fase complessa sia per il mercato italiano che per quello globale. La manifestazione, che si protrarrà fino al 15 gennaio, funge da vetrina d'eccellenza per aziende consolidate e nuove realtà emergenti nei settori dell'abbigliamento, degli accessori, del design e della ricerca stilistica.

Il salone si estende su una vasta area, confermando il ritorno di numerosi espositori storici affiancati da nuove presenze, in un contesto che pone grande attenzione all'innovazione, alla sostenibilità e alle tendenze più attuali del mondo maschile. Claudio Marenzi, presidente di Pitti Immagine, ha evidenziato come "questa edizione rappresenti una sfida e, al contempo, un'opportunità per l'intero comparto. La presenza di 750 marchi testimonia la volontà di guardare avanti e di investire in creatività e qualità". Raffaello Napoleone, direttore generale, ha aggiunto che questa ripresa passa attraverso la capacità della manifestazione di rinnovarsi costantemente e di rafforzare il legame con i buyer internazionali, sempre più sensibili alla tracciabilità dei prodotti e all'impatto ambientale delle collezioni presentate.

Le iniziative speciali di questa edizione sono pensate per coinvolgere il pubblico professionale attraverso eventi collaterali, presentazioni e talk sulle nuove frontiere della moda.

Storia ed evoluzione di un salone internazionale

Pitti Uomo nasce a Firenze nel 1972 con l'obiettivo di creare il principale punto d'incontro tra le aziende italiane del settore e i compratori provenienti da tutto il mondo. Nel corso degli anni, la manifestazione ha subito numerose trasformazioni, crescendo in dimensioni e prestigio, fino a diventare un osservatorio privilegiato sulle tendenze internazionali e un evento di riferimento per designer, marchi e buyer. La scelta della Fortezza da Basso come sede ha permesso di accogliere espositori e visitatori in uno spazio storico-architettonico di grande rilevanza nel cuore di Firenze.

La mission del salone è stata, sin dagli inizi, quella di promuovere il meglio del Made in Italy, aprendosi al contempo ai trend internazionali e alle contaminazioni tra moda, arte e cultura. Il ruolo di Pitti Immagine, l'ente organizzatore, è fondamentale nello sviluppo di nuovi formati e nell'attrarre investimenti da parte di istituzioni e aziende del settore, consolidando la posizione di Pitti Uomo come appuntamento chiave nel calendario internazionale degli eventi di moda.

La Fortezza da Basso: un simbolo della moda a Firenze

La Fortezza da Basso, fortificazione medicea costruita nel Sedicesimo secolo e tra le principali strutture fieristiche della città, ospita Pitti Uomo dal 1982, offrendo ogni anno spazi espositivi all'avanguardia in una cornice di straordinario valore storico.

Il legame tra la manifestazione e il tessuto cittadino si è rafforzato, grazie anche a una vocazione che integra aspetti commerciali e culturali. Oggi la Fortezza rappresenta uno degli snodi principali del sistema moda fiorentino, che coinvolge anche altri poli come il Museo Salvatore Ferragamo e gli atelier delle principali maison presenti sul territorio.

Ogni edizione di Pitti Uomo attrae migliaia di visitatori internazionali e ha una ricaduta significativa sull'indotto turistico, alberghiero e commerciale di Firenze. L'impegno nella sostenibilità e nella ricerca di nuovi modelli di business è ribadito nelle strategie di Pitti Immagine, con collaborazioni con istituzioni come la Camera Nazionale della Moda Italiana e la Regione Toscana. L'edizione 2026 si conferma dunque come un appuntamento strategico per il rilancio della moda uomo, testimoniando la vitalità e la capacità di innovazione di Firenze e del sistema moda nazionale.