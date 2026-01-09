Per celebrare i quattrocento anni dalla costruzione della Basilica di San Pietro, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia organizza un ciclo di lezioni presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, in programma a partire dal 9 gennaio 2026. L'iniziativa, dal titolo "Lezioni di San Pietro. 400 anni della Basilica a Roma", vedrà la partecipazione di storici dell'arte, architetti e musicologi, impegnati ad approfondire la storia artistica e spirituale del monumento, simbolo della cristianità.

La direzione artistica dell'evento è affidata a Michele Dall'Ongaro, presidente-sovrintendente di Santa Cecilia.

Durante le lezioni, che si svolgeranno nelle sale dell'Auditorium Parco della Musica, saranno affrontati diversi temi: dalla progettazione architettonica del complesso vaticano ai suoi influssi sulla storia della città e della Chiesa. Come sottolineato dagli organizzatori: “San Pietro non è solo un'opera d'arte, ma un simbolo universale i cui significati travalicano i secoli”. Le lezioni sono aperte al pubblico su prenotazione.

Storia e protagonisti della Basilica

Il ciclo di incontri prevede interventi da parte di studiosi di spicco, tra cui Paolo Portoghesi e Francesco Dal Co, che illustreranno i passaggi fondamentali nella realizzazione e nello sviluppo della Basilica: dalla posa della prima pietra, avvenuta nel 1506 sotto papa Giulio II, fino alla sua consacrazione nel 1626 con papa Urbano VIII.

L'attenzione sarà rivolta anche alle trasformazioni architettoniche, ai mosaici, alle opere di Michelangelo, Bernini e Bramante, e agli aspetti cerimoniali legati ai grandi eventi religiosi svoltisi nella Basilica. Il percorso culturale si avvale inoltre della collaborazione con il Vaticano e con l'Ufficio per la Conservazione dei Beni Artistici della Santa Sede.

Le lezioni offriranno l'opportunità di analizzare i documenti storici e le testimonianze legate a San Pietro, illustrando come la Basilica abbia rappresentato un punto di riferimento non solo religioso, ma anche urbanistico e artistico per Roma e il mondo. Un focus particolare sarà dedicato ai mutamenti del ruolo pubblico e artistico della Basilica nei quattro secoli dalla consacrazione.

Attraverso materiali d’archivio e proiezioni, i partecipanti potranno ammirare le immagini delle evoluzioni della struttura e delle grandi celebrazioni che l'hanno ospitata nei secoli.

L'Auditorium e la Basilica: un dialogo culturale

L'Auditorium Parco della Musica, inaugurato nel 2002 e progettato da Renzo Piano, rappresenta uno dei principali poli culturali e musicali della capitale italiana. Apprezzato per la qualità acustica delle sale e per la programmazione multidisciplinare, il Parco ospita regolarmente eventi di rilievo internazionale e iniziative didattiche, diventando così un luogo privilegiato anche per occasioni di approfondimento storico-artistico come quelle dedicate al quarto centenario della Basilica di San Pietro.

La Basilica di San Pietro, situata in Vaticano, costituisce il fulcro della cristianità cattolica ed è riconosciuta per la sua straordinaria ricchezza architettonica e artistica. Oltre alla celebre cupola disegnata da Michelangelo, la chiesa custodisce opere di maestri come Raffaello, Bernini e Bramante, vanta oltre 45 altari e una superficie coperta di circa 23.000 metri quadrati. Ogni anno è meta di milioni di visitatori e pellegrini, testimoniando il ruolo centrale svolto dalla Basilica nella storia culturale e religiosa mondiale.