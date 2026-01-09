Ultimo ha lanciato “Acquario” e il brano ha subito conquistato le vette delle classifiche di streaming e visualizzazioni, entrando in alta rotazione su Spotify e YouTube. Il singolo anticipa un anno cruciale per l’artista, che festeggerà i suoi trent’anni e un decennio di carriera. Il live-evento “Ultimo 2026 – La Favola per sempre”, previsto per il 4 luglio a Roma – Tor Vergata, ha già registrato il sold out con 250.000 biglietti venduti in appena tre ore, proiettando l’evento verso lo status di concerto più imponente mai realizzato in Italia.

Il successo di Acquario

Il nuovo singolo è uscito a mezzanotte per l’etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. In poche ore ha raggiunto la prima posizione in alta rotazione su Spotify e ha accumulato visualizzazioni record su YouTube. L’uscita del brano segna l’inizio di un anno che si preannuncia decisivo per l’artista, che il 27 gennaio compirà trent’anni e celebrerà dieci anni di carriera.

Il concerto del 4 luglio: un evento storico

Il concerto “Ultimo 2026 – La Favola per sempre”, ribattezzato “Il Raduno degli Ultimi”, si terrà il 4 luglio a Roma, nell’area di Tor Vergata. In appena tre ore sono stati venduti 250.000 biglietti, un risultato che lo rende il concerto più grande mai realizzato in Italia da un singolo artista.

La data è simbolica: cade esattamente il giorno in cui, nel 2019, Ultimo si esibì per la prima volta allo Stadio Olimpico con “La Favola”.

Il successo del live segue il trionfo del tour “Ultimo Stadi 2025 – La Favola continua…”, che ha registrato il tutto esaurito per nove date con sette mesi di anticipo. Con questo nuovo evento, Ultimo consolida il suo dominio nella scena live italiana.

I numeri da record di Ultimo

A soli trent’anni, Ultimo ha già calcato 42 stadi, venduto oltre 1.750.000 biglietti, pubblicato sei album, ottenuto 85 dischi di platino e 18 d’oro, venduto più di 7 milioni di copie e totalizzato oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.

Chi è Ultimo

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, è un cantautore romano nato nel 1996.

Ha esordito nel 2016 e ha rapidamente scalato le classifiche italiane grazie a testi emotivi e melodie coinvolgenti. Il suo successo si è consolidato con tour negli stadi, album di platino e una forte presenza digitale.