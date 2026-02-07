L’Arena di Verona ha avviato le selezioni per comparse e personale di supporto in vista dell’edizione 2025 dell’Opera Festival. La Fondazione Arena di Verona ha annunciato l’apertura dei casting per diversi ruoli, tra figuranti, attrezzisti, maschere e operatori di scena, con prove e selezioni programmate presso la storica arena della città veneta. Questa campagna di reclutamento è collegata al prestigioso festival lirico, che richiama ogni anno spettatori da tutto il mondo e coinvolge professionisti e amatori della scena teatrale.

Il bando specifica che le domande possono essere presentate online e che sono disponibili posti sia per personale di scena sia per ruoli tecnici e di accoglienza.

La ricerca di nuove figure testimonia la portata organizzativa dell’Opera Festival, un evento che rappresenta uno dei principali appuntamenti musicali italiani e internazionali. Le selezioni riguarderanno diversi profili, compresi figuranti e addetti ai servizi, fondamentali per la buona riuscita di ogni spettacolo.

L’Opera Festival all’Arena di Verona: un evento di rilievo internazionale

L’Opera Festival dell’Arena di Verona si svolge annualmente nello storico anfiteatro romano, cuore della vita culturale veronese. Ogni estate ospita spettacoli all’aperto tra i più noti e seguiti del panorama lirico, con la partecipazione di artisti di fama internazionale e la presenza costante di un vasto pubblico.

L’organizzazione richiede uno staff numeroso e poliedrico, capace di gestire le esigenze artistiche e logistiche di spettacoli che si alternano per varie settimane. L’anfiteatro, simbolo di Verona e patrimonio culturale mondiale, può accogliere oltre 13.000 spettatori per ogni rappresentazione.

Tradizione e innovazione si incontrano nell’organizzazione del festival: accanto ai grandi titoli classici, vengono spesso proposti spettacoli innovativi, nuove regie e allestimenti tecnologici. L’importanza delle maestranze e delle comparse si riflette nella qualità delle produzioni che hanno reso famoso l’evento e che richiedono personale specializzato e una macchina organizzativa efficiente.

Storia e importanza dell’Arena di Verona e della Fondazione Arena

L’Arena di Verona, costruita nel I secolo d.C., è uno dei più grandi e meglio conservati anfiteatri romani al mondo ed è utilizzata da oltre cento anni come suggestiva sede di spettacoli musicali e teatrali. La prima stagione lirica nell’Arena risale al 1913, con la memorabile rappresentazione dell’Aida che inaugurò una tradizione ininterrotta di festival che ha visto la partecipazione di celebri direttori d’orchestra, cantanti e registi. La Fondazione Arena di Verona, ente organizzatore dell’Opera Festival, coordina non solo gli spettacoli ma anche iniziative di promozione, restauri e attività educative legate al patrimonio musicale e artistico della città.

Nel corso degli anni, il festival ha attratto milioni di spettatori e ha avuto un ruolo centrale nella promozione della cultura musicale italiana a livello mondiale. Oltre agli spettatori, l’Arena offre anche importanti opportunità lavorative per artisti e tecnici, confermandosi come motore vitale dell’economia culturale veronese. La struttura stessa, grazie a interventi di manutenzione e valorizzazione, continua a rappresentare un esempio di tutela del patrimonio storico e di apertura verso il futuro.