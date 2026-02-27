Il rocker canadese Bryan Adams ha annunciato una nuova tappa italiana del suo tour europeo a sostegno dell’album in uscita nel 2025, “Roll With The Punches”. La data unica in Italia è in programma sabato 28 novembre all’Unipol Dome di Milano. Il tour prenderà il via il 27 settembre e porterà sul palco brani dell’ultimo disco affiancati ai suoi grandi successi come “Summer of '69”, “Heaven”, “Run to You” e “(Everything I Do) I Do It For You”.

L’annuncio segna un ritorno importante dell’artista nel nostro paese. La data unica italiana, sabato 28 novembre, all’Unipol Dome di Milano, sarà l’occasione per assistere a uno show “ad alta energia” in uno dei palcoscenici più moderni d’Italia.

Unipol Dome: la nuova arena milanese

L’Unipol Dome è la nuova denominazione dell’Arena Milano, frutto di un accordo decennale di naming con Unipol, partito nella primavera del 2026 e valido fino al dicembre 2035. Con una capienza di sedicimila posti a sedere e progettata da David Chipperfield Architects insieme ad Arup, la struttura rappresenta la più grande, moderna e sostenibile arena coperta d’Italia per eventi di intrattenimento e sportivi.

L’arena, con una superficie lorda di circa 83.500 metri quadrati e una facciata multimediale con oltre due milioni di LED, si inserisce all’interno della strategia di Unipol di valorizzazione del brand negli spazi dell’entertainment, affiancando strutture come l’Unipol Arena a Bologna e l’Unipol Forum a Milano.

Contesto urbano e tecnico della venue

L’Unipol Dome sorge all’interno del distretto urbano di Milano Santa Giulia, un’area contemporanea facilmente accessibile con mezzi pubblici (metro, suburbana, tram, bus) e in auto, pensata per integrare mobilità e servizi per eventi di grande portata.

Questa venue segna l’incontro tra innovazione architettonica e logistica in un contesto urbano in evoluzione. La sua dimensione di arena da sedicimila posti e la facciata multimediale la rendono un punto di riferimento per il live entertainment europeo e un simbolo della Milano contemporanea.

Con questo concerto, Bryan Adams torna in Italia grazie alla nuova arena, simbolo dell’innovazione milanese, per una serata che unisce anni di grandi hit e le novità dell’ultimo album in un ambiente progettato per offrire un’esperienza di spettacolo di alto livello.