Il 28 febbraio alle ore 17, nella Sala Mozart dell’Accademia Filarmonica di Bologna, si terrà l'esibizione dell'Arcomelo Ensemble. L'evento si inserisce nella rassegna “Il Sabato all’Accademia”, ospitata nella storica sede di Palazzo Carrati in via Guerrazzi 13. Il gruppo cameristico, nato a Fusignano (Ravenna) in occasione delle celebrazioni per la nascita di Arcangelo Corelli, rende omaggio al compositore romagnolo sia nel nome che nel repertorio proposto.

I protagonisti del progetto sono il violinista Karla Bocaz, il flautista Matteo Salerno, il violoncellista Anselmo Pelliccioni e la clavicembalista Chiara Cattani.

Questi musicisti, tutti docenti di Conservatorio, vantano una specializzazione nell'esecuzione della musica antica e significative esperienze come solisti, direttori d'orchestra e in diverse formazioni da camera. Il programma prevede l'esecuzione di preziose sonate a tre: la Sonata in re maggiore op. 2 n. 1 di Arcangelo Corelli; la Sonata in si bemolle maggiore op. 1 n. 12 di Tommaso Albinoni; la Sonata n. 2 in fa maggiore di Giovanni Battista Sammartini; la Sonata n. 1 in sol maggiore di Giovanni Battista Pergolesi; la Sonata n. 1 in sol maggiore di Giuseppe Tartini; la Sonata in sol maggiore op. 5 n. 1 di Pietro Antonio Locatelli; e l'immortale Sonata in re minore op. 1 n. 12, nota come “la Follia”, di Antonio Vivaldi.

“Il Sabato all’Accademia”: programmazione e tariffe

La rassegna “Il Sabato all’Accademia” si articola in dieci concerti pomeridiani, distribuiti in un ciclo primaverile e uno autunnale, che si svolgeranno nella Sala Mozart dal 14 febbraio al 12 dicembre. Il concerto dell'Arcomelo Ensemble è fissato per il 28 febbraio alle ore 17, andando a seguire l'appuntamento inaugurale del 14 febbraio con Marco Tezza e Paolo Ghidoni.

I biglietti sono disponibili tramite abbonamento ai dieci concerti, con tariffe intero a 195 euro, ridotto a 165 euro e per i giovani under trentacinque a 85 euro. È possibile acquistare anche il biglietto singolo, al costo di 25 euro per l'intero, 20 euro per il ridotto e 10 euro per i giovani under trentacinque.

Arcomelo Ensemble: origini e repertorio

L'Arcomelo Ensemble trae origine a Fusignano, in occasione delle celebrazioni per la nascita di Arcangelo Corelli. Il nome stesso è un chiaro omaggio al compositore, che adottò lo pseudonimo Arcomelo Erimanteo come membro dell’Accademia dell’Arcadia. Questo nome riflette l'attenzione del gruppo verso le musiche del territorio e del periodo storico di riferimento. Il repertorio abbraccia l'intero arco del periodo barocco, con un focus particolare sulle sonate a tre di compositori quali Corelli, Vivaldi, Händel e Telemann. L'intento è valorizzare le potenzialità timbriche e tecniche degli strumenti, nonché il virtuosismo individuale dei musicisti.

La formazione, composta da musicisti con una consolidata esperienza concertistica e didattica, include membri che si distinguono per un'intensa attività artistica sia in Italia che all'estero.

In Sala Mozart, l'Arcomelo Ensemble presenterà un programma incentrato su sonate in trio, che sapranno unire la chiarezza polifonica, l'eleganza tipica del Barocco e una notevole varietà espressiva, culminando nell'esecuzione della celebre “Follia” di Vivaldi.