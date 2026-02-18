Si è conclusa a Pordenone la rassegna dedicata all’eredità di Enrico Mattei, una serie di incontri che ha posto al centro della riflessione il ruolo del fondatore dell’ENI nella storia socio-economica e culturale italiana. L’evento finale si è tenuto presso la Casa dello Studente con un intervento di Alessandro Aresu, studioso noto per le sue analisi sui temi dell’energia e della geopolitica. La rassegna è stata organizzata con l’obiettivo di analizzare come la figura di Mattei abbia inciso sulle politiche energetiche nazionali e internazionali e sulla cultura dell’Italia repubblicana.

Durante l’ultimo appuntamento, Aresu ha dialogato con il pubblico sulla complessità del lascito mattoiano, sottolineando la rilevanza odierna di alcune scelte compiute da Mattei. L’incontro, molto partecipato, ha rappresentato la conclusione di un ciclo di eventi che nelle settimane precedenti aveva visto la presenza di accademici, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni. La rassegna si è svolta a Pordenone, presso la Casa dello Studente, ed è stata ideata allo scopo di far emergere il dibattito sull’attualità della visione industriale e geopolitica di Mattei.

Il contributo di Alessandro Aresu e il dibattito contemporaneo

Alessandro Aresu, tra i relatori dell’ultima giornata, ha analizzato l’eredità di Enrico Mattei, ponendo attenzione alle trasformazioni dello scenario energetico italiano ed europeo nel mondo globale.

Nei suoi interventi, Aresu ha affermato: “Il pensiero di Mattei è ancora oggi determinante per comprendere alcune dinamiche della politica industriale e della posizione dell’Italia nel mondo”. L’incontro ha coinvolto numerosi partecipanti interessati a esplorare i riflessi che la visione di Mattei continua ad avere sulle politiche moderne, in particolare in relazione alle sfide poste dalla transizione energetica.

L’appuntamento si inseriva in un più ampio calendario di eventi promossi per approfondire il profilo poliedrico di Mattei, la cui figura è stata oggetto anche di pubblicazioni e studi recenti. Nei cicli precedenti della rassegna sono intervenuti esperti di storia contemporanea, operatori del settore energetico e pubblici amministratori.

Enrico Mattei: origini e attualità di una figura centrale

Enrico Mattei, nato nel 1906, ha ricoperto il ruolo di dirigente pubblico e industriale, trasformando l’ENI in uno dei maggiori protagonisti mondiali nel settore energetico. Dopo la Seconda guerra mondiale, Mattei ha promosso un modello di sviluppo autonomo per l’Italia, orientato a fare dell’energia un motore di emancipazione economica e politica. Il suo approccio innovativo nei rapporti internazionali, come nella contrattazione con i Paesi produttori di petrolio, ha segnato profondamente la storia industriale nazionale.

La sua attività è stata al centro di numerosi dibattiti storici per via delle relazioni intrecciate con diversi Paesi e per la capacità di incidere sulle strategie energetiche dell’Italia e dell’Europa.

L’azione di Mattei continua a offrire spunti di riflessione su temi di grande attualità, quali l’indipendenza energetica, la politica estera e la sostenibilità, tutti concetti ampiamente discussi nella rassegna appena conclusa. Il ciclo di incontri ha contribuito a mantenere vivo un confronto su questi temi, rafforzando l’attenzione verso una delle personalità più significative del Novecento italiano.