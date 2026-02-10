Adelphi presenta una nuova edizione di "La vecchia", un'opera di Georges Simenon tradotta da Simona Mambrini. Il romanzo, parte integrante della vasta produzione narrativa dell'autore, esplora le complesse dinamiche psicologiche e le intricate relazioni tra quattro figure femminili all'interno di un appartamento parigino. La narrazione si focalizza sulla difficile convivenza tra una nonna, sua nipote e altre due donne, in un contesto familiare carico di tensioni e incomprensioni.

La storia si dipana attraverso le interazioni tra queste donne, mettendo a nudo sentimenti, silenzi e rivalità che emergono nella routine quotidiana.

Simenon dipinge un quadro vivido delle dinamiche psicologiche e sentimentali che legano le protagoniste, evidenziando la complessità dei legami familiari e le sfide della comunicazione. Con la sua scrittura essenziale, l'autore riesce a trasmettere la sensazione di claustrofobia e la tensione palpabile nell'appartamento, dove ogni gesto e parola assumono un significato profondo.

Il romanzo e la Parigi di Simenon

"La vecchia" si inserisce nel filone più intimo e psicologico di Georges Simenon, autore celebre per la sua acuta indagine sull'animo umano. Distanziandosi dai suoi più noti romanzi con il commissario Maigret, Simenon qui si addentra nella quotidianità e nelle tensioni familiari, trasportando il lettore in un microcosmo domestico segnato da continue rivalità e dall'incomunicabilità.

L'appartamento, situato in un tranquillo quartiere di Parigi, assume quasi le sembianze di un personaggio, diventando lo scenario statico di una guerra silenziosa in cui ogni oggetto, rumore e abitudine acquista un valore simbolico.

L'azione si svolge in poche stanze, il tempo sembra dilatarsi e Simenon restituisce magistralmente la sensazione di claustrofobia vissuta dalle protagoniste. L'ambientazione parigina, pur nella sua apparente normalità, riflette il contrasto tra il mondo esterno in continuo movimento e l'immobilità dell'ambiente domestico.

Simenon, la sua produzione e le edizioni Adelphi

Georges Simenon, nato a Liegi nel 1903 e scomparso nel 1989, è annoverato tra gli autori più prolifici del XX secolo, con un corpus di oltre quattrocento romanzi e racconti.

Al di là delle celebri inchieste poliziesche di Maigret, gran parte della sua opera si concentra su storie di ordinaria umanità, dominate da passioni, ossessioni e sentimenti contrastanti. I romanzi psicologici, come appunto "La vecchia", vengono frequentemente riproposti da Adelphi, casa editrice che dal 1985 si dedica a un'importante opera di traduzione e valorizzazione dell'autore belga in Italia. L'attenzione dedicata alle nuove traduzioni, come quella curata da Simona Mambrini, sottolinea l'attualità della scrittura di Simenon e la sua capacità di dialogare con il pubblico contemporaneo attraverso temi universali quali il disagio familiare, la solitudine e le difficoltà relazionali.