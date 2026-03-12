Daddato Operations, guidata da Dario Daddato, ha siglato il 12 marzo 2026 un accordo di licenza con i brand Palm Angels e Philipp Plein per lo sviluppo e la distribuzione delle loro linee kidswear. Questa mossa strategica segue il consolidamento di collaborazioni già esistenti, come quella con County of Milan di Marcelo Burlon.

L’azienda, con una presenza consolidata in oltre quaranta Paesi, opera attraverso accordi di distribuzione e shop-in-shop con prestigiosi store internazionali quali Harrods, Flannels, Galeries Lafayette, Bloomingdale’s (Macy’s), Dubai Mall, Selfridges e Childsplay.

Per il 2026, Daddato Operations prevede ricavi superiori ai venti milioni di euro, con un EBITDA attestato al trentadue per cento.

«Il nostro segreto è semplice: entusiasmo, fiducia e rispetto per ciò che facciamo ogni giorno», afferma Dario Daddato. «La moda ha bisogno di energia vera, di persone vere e di sogni veri.»

Una strategia di rafforzamento nel contesto attuale

La strategia di rafforzamento intrapresa da Daddato Operations assume particolare rilevanza nel contesto di crisi economica attuale. L’azienda ha avviato una profonda trasformazione interna, focalizzata sulla digitalizzazione dei processi, la modernizzazione della struttura e il riposizionamento dei propri brand di lusso. Questo percorso include l’integrazione di strumenti digitali per il B2B e il potenziamento del B2C attraverso collaborazioni dirette.

Il ruolo di Daddato nel panorama del childrenswear di lusso

Nata nel 2024 come evoluzione di oltre venticinque anni di esperienza nel settore, Daddato Operations coniuga design italiano, know-how sartoriale e ricerca continua per interpretare e anticipare le esigenze del mercato contemporaneo.

Il portafoglio del gruppo include linee dedicate al mondo dei bambini come Palm Angels Kids e Philipp Plein Kids. Quest’ultima si presenta come una proposta audace e rock, pensata per bambini dallo spirito libero. La linea Palm Angels Kids, invece, reinterpreta l’estetica street e urbana del brand originale, caratterizzata da grafiche d’impatto, logo gotico e materiali di elevata qualità, progettata per la fascia d’età dai due ai quattordici anni.

Espansione internazionale e rete distributiva

Daddato Operations vanta una rete distributiva estesa e sofisticata. In Italia, il gruppo è presente in oltre millecinquecento punti vendita multimarca, tra cui nomi di rilievo come LuisaViaRoma, La Rinascente, Nugnes, Bonucci, Pozzi ed Eraldo. A livello internazionale, si avvale di circa duecentocinquanta partner selezionati, inclusi Printemps, Saks Fifth Avenue, Harvey Nichols, Nordstrom e Selfridges.

Questa capillarità rappresenta la base fondamentale che consente al gruppo di promuovere le nuove licenze verso mercati strategici, integrando efficacemente la presenza fisica con servizi digitali avanzati.

Nel 2026, il segmento kidswear si conferma così come un asse centrale della crescita di Daddato Operations, potenziato dalla qualità delle licenze acquisite e dalle dinamiche di modernizzazione in atto nell’azienda.