Il Duca di Milano è tornato a casa. Con uno show dal forte impatto emotivo, il rapper Ernia, al secolo Matteo Professione, ha celebrato il suo ritorno nella città natale, esibendosi all’Unipol Forum di Assago. L'evento, tappa significativa del suo tour dopo aver calcato i palchi di diversi palazzetti italiani, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe. L’artista ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, dagli esordi fino ai successi attuali, affiancato da numerosi ospiti della scena rap italiana.

Il concept scenico: un processo interiore

Il concerto, parte del “Solo per amore tour”, si è distinto per la sua originale e profonda impostazione narrativa. Il palco dell’Unipol Forum è stato trasformato in una suggestiva aula di tribunale, con Ernia nel ruolo di imputato, affiancato da un giudice e un avvocato difensore. Questa audace scelta scenica ha permesso all’artista di esplorare temi universali e personali, come il rapporto tra denaro e sentimenti, la ricerca di equilibrio e la maturità raggiunta attraverso le esperienze di vita. I brani eseguiti non sono stati solo canzoni, ma tappe di un percorso interiore, un viaggio emotivo che ha coinvolto il pubblico.

Tra affetti e gratitudine: gli ospiti e il momento più toccante

La serata è stata arricchita dalla presenza di numerosi ospiti, testimonianza dei legami e delle collaborazioni che hanno segnato il percorso artistico di Ernia. Sul palco si sono alternati artisti come Fabri Fibra, Kid Yugi, Lazza e Tedua. Uno dei momenti più intensi e commoventi dello show è stato l’omaggio alla figlia Sveva, con l’esecuzione della canzone ‘Buonanotte’. Questo passaggio ha rappresentato un punto di svolta emotivo, evidenziando come la paternità e la gratitudine siano diventati temi centrali nella vita e nell'arte del rapper, simboli di una profonda crescita personale e artistica. Il gran finale ha visto l’incontro sul palco tra Ernia e Marracash, un momento iconico che ha suggellato un legame tra generazioni e quartieri diversi della città.

Ernia: il narratore delle periferie milanesi

Matteo Professione, conosciuto come Ernia, è un rapper milanese attivo dalla metà degli anni 2010. Dopo gli inizi nei collettivi locali, ha intrapreso una carriera solista che lo ha portato a pubblicare cinque album, ottenendo ampio consenso di pubblico e critica. I suoi testi si distinguono per la capacità di affrontare con schiettezza e profondità temi legati alla realtà urbana, ai complessi rapporti familiari e al percorso di crescita personale. Questi elementi, uniti a uno stile inconfondibile, hanno contribuito a definirne l'identità artistica e a consolidarne la credibilità nella scena musicale italiana, rendendolo un autentico narratore delle esperienze contemporanee.