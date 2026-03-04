Il WMF, evento di riferimento per l’innovazione digitale, ha presentato a Sanremo una serie di iniziative dedicate alla musica, all’intrattenimento e alla cultura. Tra queste spiccano progetti come “Saremo AI”, Casa Futuro, Future Talks e i WMF Awards, che hanno coinvolto artisti, professionisti e operatori del settore in momenti di confronto e approfondimento sulle nuove frontiere dell’industria culturale.

Iniziative innovative durante il Festival di Sanremo

Durante il periodo del Festival di Sanremo, il WMF ha promosso appuntamenti e incontri che hanno messo al centro il rapporto tra musica, tecnologia e futuro.

"Saremo AI" ha esplorato le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata alla musica, mentre Casa Futuro ha ospitato talk e workshop su temi legati all’innovazione e alla sostenibilità nel settore dell’entertainment. I Future Talks hanno visto la partecipazione di esperti e personalità di spicco, offrendo spunti su come le nuove tecnologie possano supportare la crescita dell’industria musicale e culturale italiana.

Focus su musica, digitale e nuove opportunità

Le iniziative del WMF a Sanremo hanno sottolineato l’importanza di creare occasioni di dialogo tra tradizione musicale e innovazione digitale. I WMF Awards hanno premiato progetti e figure che si sono distinte per il loro contributo all’evoluzione del settore.

Questi appuntamenti hanno rappresentato un’opportunità per riflettere sulle sfide e sulle opportunità offerte dal digitale, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.

Attraverso queste attività, il WMF ha confermato il proprio impegno nel sostenere la crescita dell’industria culturale e dell’entertainment, favorendo la collaborazione tra professionisti e la diffusione di contenuti originali e innovativi.