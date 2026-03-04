La quarta edizione del Premio Film Impresa è entrata nel vivo con la sua seconda giornata, scandita dalle proiezioni delle opere in concorso e da due appuntamenti speciali curati da Gruppo FS e Gruppo Lavazza. L’evento, ideato da Unindustria in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema, ha registrato la partecipazione di autori, imprese e rappresentanti istituzionali.

Proiezioni in concorso e cortometraggi d’archivio

La mattinata è stata inaugurata dalla proiezione del docufilm “Andata e Ritorno”, realizzato da Gruppo Creativo Multimedia per Gruppo FS, con la scrittura di Roberto Campagna ed Elena De Rosa.

Il film è stato preceduto da un dialogo tra Giampaolo Letta e Alessandra Calise, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di Gruppo FS, e seguito da un confronto con i registi e il cast, moderato da Mario Sesti. Successivamente, sono stati presentati i “Corti dal Csc – Comunità e Impresa Flash”, con due titoli d’archivio: “Piccoli calabresi sul Lago Maggiore… Nuovi ospiti della colonia di Suna” di Ermanno Olmi (1953) e “Sud come nord” di Nelo Risi (1957).

Le aree competitive: Documentaria e Narrativa

Nel corso della giornata si sono susseguite le proiezioni delle opere in concorso nelle due aree competitive. L’Area Doc I, a cura di UniCredit, ha presentato titoli quali “Il sogno di Carlo” di Matteo Bellizzi, “Aiutarsi Prevenendo” di Alberto Di Pasquale, “Angioedema Real Life – Diario di bordo” di Ruggero Rollini, “Rosetti Marino | 100 Years Young” di Giovanni Pitscheider, “Le Vie del Basilico” di Alessandro Lucente e “Generazioni in crescita.

40 anni con ‘Lavoriamo insieme’” di Ruggiero Torre. Nel pomeriggio, l’Area Narrativa, a cura di Umana, ha proposto opere come “Mario in tHERApia – la sindrome dell’abbandono” di Alessio Lauria, “Il viaggio è appena iniziato” di Riccardo Calamandrei, “Pane Amore e Libertà” di Rovero Impiglia e Giacomo Cagnetti, “La nostra via della seta” di Giandomenico Lupi, “Il primo giorno – generazione talento” di Daniele Barbiero, “Pulcinella inventa la Pizza” di Stefan Stechel, “Punti nascosti” di Beatrice Baldacci, “EUREKA! Storia di una invenzione impossibile” di Damiano Realini, “Giuro” di Antonio Palumbo, “Volvo Trucks VLEx – Trasforma la tua passione” di Andrea Viotti e “Vista Hotel” di Damiano Giacomelli.

Il focus su Lavazza e la rigenerazione urbana

La giornata si è conclusa con un programma speciale dedicato a Gruppo Lavazza. Dopo la proiezione di un corto tratto dall’Archivio Storico Lavazza, intitolato “Lavazza, il piacere del cinema: dal racconto sensoriale del prodotto alla scoperta del cinema”, a cura di Caterina Taricano, è stato presentato il docufilm “Nuvola”, ideato da Virginio Briatore, con direzione creativa di Francesca Molteni e regia di Luca Caon, prodotto da Muse Factory of Projects. Il film, accompagnato da una conversazione con Francesca Molteni, Antonio Calabrò, Alessandra Bianco, Marco Gay e Maurizio Tarquini, ha raccontato il progetto di rigenerazione urbana attorno alla sede Lavazza di Torino, trasformata in un luogo integrato nel quartiere Aurora e nella città, grazie al sostegno della quarta generazione della famiglia Lavazza.

La manifestazione proseguirà con la giornata conclusiva, che culminerà con la cerimonia di premiazione e l’assegnazione dei Premi Speciali a Sergio Castellitto, Pif, Giuseppe Tornatore, Brunello Cucinelli e alla Maison Hermès, oltre al nuovo Premio alla migliore musica originale, curato da Caterina Caselli e Sugar Publishing.