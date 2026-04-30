Dal 30 aprile al 2 agosto, Parma diventa il palcoscenico dell’universo creativo di Brian Eno, con un doppio progetto artistico che restituisce alla città due luoghi simbolo riaperti al pubblico dopo anni di chiusura: il Complesso Monumentale di San Paolo e l’Ospedale Vecchio. Le installazioni, intitolate "Seed" e "My Light Years", offrono un’esperienza sensoriale che intreccia arte visiva, suono e riflessione sociale.

Nei Giardini di San Paolo, "Seed" si manifesta come un’installazione audio, frutto della collaborazione tra Brian Eno e la giornalista turca Ece Temelkuran.

Il progetto esplora la metafora del seme come catalizzatore di relazioni e confronto. L'intento è creare un "giardino segreto mentale", un luogo dove le persone possano scambiare conversazioni, confidenze e far nascere amicizie, offrendo uno spazio di quiete contro il "rumore crudele dei nostri tempi". L’esperienza sonora vissuta dal pubblico sarà immortalata su vinile e integrata nella collezione permanente della Casa del Suono di Parma, un centro dedicato alla sperimentazione musicale contemporanea.

"My Light Years": la grande esposizione europea di Brian Eno

La Crociera dell’Ospedale Vecchio ospita "My Light Years", la più vasta esposizione dedicata a Brian Eno mai presentata in Europa in un unico contesto.

L’allestimento, attraverso installazioni immersive e opere che hanno segnato la carriera dell’artista inglese, propone una lettura originale del rapporto tra luce, suono e spazio architettonico. Per la prima volta, i capolavori sonori e visivi di Eno entrano in dialogo con le suggestive architetture rinascimentali dell’Ospedale Vecchio, un edificio che da antica struttura ospedaliera si trasforma in un simbolico contenitore di cultura.

Questa doppia iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per integrare il contemporaneo in contesti storici, promuovendo una "dialettica tra tempi diversi". La scelta di Parma come sede e la riapertura di questi importanti luoghi storici attraverso pratiche artistiche contemporanee evidenziano il ruolo attivo delle istituzioni nella valorizzazione della cultura come motore di rigenerazione urbana.

Il patrimonio culturale di Parma tra storia e innovazione

Il Complesso Monumentale di San Paolo, cuore artistico del centro storico parmigiano, ha ospitato per secoli spazi di incontro e sperimentazione, dal convento benedettino alle più recenti evoluzioni culturali. I Giardini di San Paolo, recentemente ripristinati, sono oggi uno dei polmoni verdi più affascinanti della città e, con il progetto "Seed", si confermano un laboratorio di relazione tra pubblico, arte e ambiente urbano.

L’Ospedale Vecchio, edificato a partire dal XV secolo, si distingue per la sua caratteristica struttura a crociera e per la funzione sanitaria mantenuta fino al XX secolo. Da diversi anni, il complesso è oggetto di un’importante opera di restauro e rifunzionalizzazione, volta a riconvertirlo in un polo culturale.

Questo processo mira a restituire alla collettività la sua memoria storica attraverso grandi eventi espositivi come "My Light Years". Entrambi i siti fanno parte del sistema museale e monumentale di Parma, una città da tempo impegnata nella promozione delle arti contemporanee e nel dialogo costante tra patrimonio antico e linguaggi attuali.