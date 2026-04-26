La Fondazione Teatro La Fenice ha comunicato la cessazione di ogni futura collaborazione con il maestro Beatrice Venezi. L'annuncio, dato dal sovrintendente Nicola Colabianchi, segue reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche della direttrice, ritenute offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione e della sua Orchestra. Questa decisione pone fine a un rapporto già segnato da tensioni, marcando una svolta significativa nella gestione artistica del prestigioso teatro veneziano.

Le ragioni della risoluzione del contratto con Venezi

Le affermazioni di Beatrice Venezi sono state giudicate incompatibili con i principi della Fondazione La Fenice e con il rispetto dovuto ai professori d'orchestra. L'intervista rilasciata il 23 aprile al quotidiano argentino 'La Nacion', in cui Venezi ha accusato l'orchestra di nepotismo, è stata indicata come l'episodio determinante. La Fondazione ha sottolineato l'impegno a promuovere un ambiente professionale basato sul rispetto reciproco, sulla collaborazione costruttiva e sull'eccellenza artistica, valori che le dichiarazioni della maestra avrebbero compromesso.

Contesto: dalla nomina al dissenso

Beatrice Venezi era stata designata direttore musicale stabile della Fenice con un incarico quadriennale, a partire dal 1° ottobre 2026.

Tuttavia, già dal 22 settembre precedente, orchestra e coro avevano espresso il loro dissenso, giudicando il curriculum della direttrice non adeguato al prestigio del teatro. Lo stato di agitazione era persistente, e l'intervista a 'La Nacion' ha rappresentato la "goccia che ha fatto traboccare il vaso". Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha espresso piena fiducia nel sovrintendente Colabianchi, auspicando che la decisione possa "sgomberare il campo da equivoci, tensioni e strumentalizzazioni", nell'interesse del Teatro e della città di Venezia.

Chi è Beatrice Venezi: profilo e carriera

Beatrice Venezi è una direttrice d'orchestra italiana, nota per il suo impegno nella promozione della musica classica e per la sua attività in importanti teatri nazionali e internazionali.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti e si è distinta per la sua presenza anche in ambito mediatico, diventando una delle figure più riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea.