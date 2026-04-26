La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha comunicato l'annullamento di tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La decisione, resa nota per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, rappresenta una netta presa di posizione motivata dalla necessità di tutelare i valori artistici e professionali dell’istituzione e della sua orchestra.

Il provvedimento è maturato «anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra».

Tali affermazioni, infatti, non sono state condivise «nel merito e nei giudizi espressi», e sono state ritenute incompatibili con i principi fondanti della Fondazione e con la tutela e il rispetto dovuto ai professori d'Orchestra. Il sovrintendente Colabianchi ha esplicitamente sottolineato la sua posizione, dichiarando di «non condividere» le affermazioni della direttrice e ribadendo la ferma volontà di proteggere la dignità dei musicisti e dei lavoratori del teatro.

Questa rottura definitiva fa seguito a settimane di tensioni interne all'ente, acuitesi anche da una polemica pubblica che aveva alimentato il dibattito. La controversia era legata a presunte pratiche di nomine «da padre in figlio» all’interno del teatro veneziano, un'accusa che i lavoratori stessi avevano prontamente definito «falsa e offensiva», esprimendo un forte e unanime dissenso.

Il contesto della decisione della Fondazione La Fenice

La risoluzione dei rapporti con Beatrice Venezi segna una svolta significativa all’interno della programmazione e delle attività istituzionali della Fondazione Teatro La Fenice. L’ente lirico, riconosciuto come uno dei più rinomati teatri a livello internazionale e protagonista della scena musicale italiana, ha posto l’accento sui valori condivisi e sulla necessità di un clima di reciproco rispetto fra direzione artistica, orchestra e personale. Le relazioni tra Venezi e il teatro avevano già conosciuto momenti di attrito negli ultimi mesi, evoluti in una frattura irreversibile dopo il susseguirsi di dichiarazioni pubbliche giudicate lesive dall’istituzione.

L’interruzione immediata di ogni collaborazione ha dunque l’obiettivo primario di tutelare la coesione interna e il prestigio di La Fenice nel panorama culturale.

L’episodio si inserisce in una discussione più ampia su temi cruciali come la trasparenza, il merito e la correttezza nei rapporti artistici e organizzativi delle principali istituzioni musicali italiane. La risposta compatta dei lavoratori del teatro alle accuse rivolte alla loro professionalità evidenzia come la tutela dell’onorabilità della compagine orchestrale sia un principio centrale e irrinunciabile per la Fondazione La Fenice.

La Fenice: storia e ruolo nel panorama musicale

Fondato nel 1792, il Teatro La Fenice di Venezia rappresenta uno dei massimi templi dell’opera lirica a livello mondiale.

Distrutto e ricostruito più volte nel corso della sua storia, il teatro è un simbolo di rinascita e resilienza culturale, avendo ospitato nel corso dei decenni prime assolute e artisti di rilievo internazionale, consolidando la propria posizione di riferimento nell'ambito della musica classica e operistica. L’orchestra della Fenice si compone di professori selezionati tramite rigorosi concorsi, che ogni anno contribuiscono alla produzione di numerosi spettacoli, spesso in collaborazione con direttori e solisti di calibro internazionale. Il teatro, situato nel cuore di Venezia, costituisce un polo culturale centrale per la città e per l’intera regione, attirando migliaia di spettatori dalla scena nazionale e internazionale. Eventi di rilievo, come il celebre Concerto di Capodanno, testimoniano lo spirito d’innovazione e la dedizione alla tradizione che contraddistinguono la Fenice.