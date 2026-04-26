L'edizione 2026 del Fuorisalone di Milano si è conclusa con un'affluenza straordinaria, superando i cinquecentomila visitatori. L'evento, che ogni anno anima la città durante la settimana del Salone del Mobile, ha registrato un successo significativo, confermando il suo ruolo centrale nel panorama internazionale della creatività. La guida ufficiale Fuorisalone.it ha censito oltre 1.100 eventi tra esposizioni e installazioni, superando i 1.300 appuntamenti totali distribuiti in diversi quartieri e distretti milanesi.

Il Brera Design District si è riconfermato fulcro della manifestazione, ospitando 320 eventi tra 217 showroom e diverse location.

Accanto a Brera, hanno consolidato la loro importanza i distretti di Tortona, Durini, 5Vie, Isola e Porta Venezia. In crescita anche le iniziative in spazi indipendenti come Alcova, MoscaPartners Variations e Convey, con installazioni diffuse che hanno valorizzato cortili storici e architetture solitamente inaccessibili.

Il Fuorisalone Passport: analisi e impatto economico

Una delle innovazioni più rilevanti è stata l'introduzione del Fuorisalone Passport. Questo strumento ha permesso, per la prima volta, di delineare il profilo del pubblico, analizzandone i comportamenti. Sperimentato nel Brera Design District con 63 eventi, il progetto ha coinvolto 104.000 utenti iscritti, di cui il 64% donne, fornendo dati preziosi per calibrare l'offerta futura.

L'impatto economico generato dal Fuorisalone 2026 è stato stimato in 255,3 milioni di euro, con un aumento del 14.7% rispetto all'anno precedente. Tra i visitatori, il 62.4% proveniva dall'estero, a testimonianza della risonanza globale.

Milano: una mostra diffusa tra distretti e installazioni

L'edizione 2026, svoltasi dal 20 al 26 aprile, ha trasformato Milano in una grande esposizione diffusa. Eventi e installazioni sono stati ospitati in musei, cortili, tunnel e contenitori istituzionali. Oltre ai distretti storici come Brera e Tortona – che hanno visto progetti di rilievo come BASE e Superstudio – hanno acquisito risalto le iniziative nella Statale, con eventi tematici come MATERIAE, e a Porta Venezia, con la Piscina Romano e spazi come Spazio Maiocchi e Ikea.

Particolare attenzione è stata dedicata a destinazioni emergenti e innovative. Tra queste, Dropcity, nei Magazzini Raccordati della Stazione Centrale, ha ospitato laboratori e installazioni all'avanguardia. Alcova ha animato luoghi suggestivi come Villa Pestarini e l'ex Ospedale Militare di Baggio. Tra le installazioni più scenografiche, si sono distinte TEMPESTA Art Gallery, Garden Senato e progetti come Blooming Imperfection a Portanuova, che hanno ridefinito il ruolo dei distretti quali poli dinamici del design.

Il Salone del Mobile, evento cardine collegato al Fuorisalone, si è esteso su 169.000 metri quadrati, accogliendo 1.900 espositori da 32 Paesi. L'introduzione del Salone Raritas, dedicato al 'collectible design', ha arricchito ulteriormente l'offerta.

Il coinvolgimento di pubblici italiani e stranieri, unito alle sperimentazioni tecnologiche nella narrazione del design, ha rafforzato il primato di Milano come capitale internazionale della creatività e dell'innovazione nel settore.