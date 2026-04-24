L'artista vicentina Shiva continua a dominare la scena musicale italiana, mantenendo saldamente la vetta della classifica settimanale FIMI/Nielsen degli album più venduti con il suo progetto Vangelo. Un successo incontrastato che si conferma settimana dopo settimana. A seguirla, con un debutto di grande rilievo, irrompe Madame: il suo terzo album, intitolato Disincanto, conquista immediatamente la seconda posizione generale e si posiziona al primo posto tra i vinili, segnando un ingresso trionfale.

Il nuovo lavoro di Madame, Disincanto, pubblicato di recente, si compone di quattordici tracce che riflettono un percorso di crescita personale e artistica.

L'album vanta importanti collaborazioni con artisti come Nerissima Serpe, Papa V, 6occia e Marracash. A completare le posizioni di vertice della classifica, troviamo Geolier con Tutto è possibile e Olly con Tutta Vita (Sempre), quest'ultimo un vero e proprio fenomeno di longevità, presente in classifica da ben settantotto settimane.

Il primato di Shiva con Vangelo

Vangelo è il settimo album in studio di Shiva, lanciato il 10 aprile 2026 dalle etichette Milano Ovest e Sony Music. Il progetto ha catturato l'attenzione del pubblico anche grazie a quattro copertine limitate – Tradimento, Condanna, Morte e Resurrezione – che ne arricchiscono l'offerta. L'album si compone di tredici tracce e include prestigiose collaborazioni con Anna, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro.

Il successo di Vangelo è stato immediato: ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI per la settimana dal 10 al 16 aprile 2026. Ha poi mantenuto saldamente la vetta anche nella settimana successiva, dal 17 al 23 aprile 2026, confermando così due settimane consecutive in testa. Un ulteriore riconoscimento è arrivato con la certificazione di disco d'oro, ottenuta pochi giorni dopo l'uscita, a testimonianza del suo impatto sul mercato.

Madame e Disincanto: un debutto significativo

Disincanto, il terzo album in studio di Madame, è stato pubblicato il 17 aprile 2026 dall'etichetta Sugar Music. Il progetto si articola in quattordici tracce e presenta importanti collaborazioni con 6occia, Marracash, Nerissima Serpe e Papa V, che contribuiscono a definire la sua identità sonora e tematica.

L'impatto di Disincanto è stato notevole fin dal suo ingresso sul mercato, posizionandosi direttamente alla seconda posizione nella classifica generale FIMI per la settimana dal 17 al 23 aprile 2026. Ha inoltre conquistato la prima posizione nella classifica dei vinili, evidenziando un forte apprezzamento anche in questo formato. La title track, "Disincanto", aveva già anticipato il successo dell'album, essendo stata pubblicata come primo singolo estratto il 13 marzo 2026, generando grande attesa tra i fan.