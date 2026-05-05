Il Padiglione russo ha riaperto oggi i battenti alla Biennale d’arte di Venezia, con un ingresso riservato su invito. L’evento segna la riapertura del padiglione dopo ben sette anni di chiusura e si caratterizza per un’atmosfera ricca di performance musicali, suoni ancestrali e una significativa presenza di fiori, che accolgono i visitatori in quello che è stato emblematicamente definito il "padiglione della discordia".

Al piano superiore del padiglione, l’installazione principale dell’evento è intitolata “The Tree is Rooted in the Sky” (L’albero è radicato nel cielo), con un grande albero posto al centro della stanza.

Accanto a questa suggestiva opera, sono presenti installazioni video che riproducono il paesaggio sonoro della Buriazia, con immagini di neve, cavalli e montagne. L'esperienza è concepitaper coinvolgere tutti i sensi, incluso l’olfatto, grazie al delicato profumo dei fiori che si diffonde nelle stanze, creando un ambiente immersivo e contemplativo.

Le performance artistiche e la loro fruizione

Durante la giornata inaugurale, un gruppo di circa trenta artisti, tra cui russi e stranieri, si alterna nel padiglione con diverse esibizioni. Le performance includono evocative sonorità di campane ed esibizioni alla chitarra. Sebbene l’evento sia concepito come una festa per celebrare la riapertura, alcuni partecipanti lo hanno trovato "un po’ disorientante".

L’opening ufficiale, anch'esso su invito, è fissato per la giornata di domani alle ore 17:00, mentre la registrazione delle performance proseguirà fino all’8 maggio.

Chiusura temporanea e visione esterna

Al termine di questa fase iniziale, il Padiglione russo verrà chiuso al pubblico per tutta la durata della Biennale arte, che si estenderà fino al 22 novembre. Tuttavia, la fruizione delle performance artistiche sarà comunque resa possibile al pubblico dall’esterno, attraverso la proiezione su maxi schermi. Questa modalità consentirà ai visitatori della Biennale di assistere agli eventi senza accedere fisicamente agli spazi interni del padiglione, mantenendo viva l'esperienza culturale.

La Biennale d’arte di Venezia è riconosciuta a livello internazionale come una delle principali manifestazioni dedicate all’arte contemporanea.

Ogni anno, essa ospita esposizioni e performance di artisti provenienti da tutto il mondo, distribuite nei diversi padiglioni nazionali allestiti nei Giardini e all’Arsenale, consolidando il suo ruolo di epicentro culturale globale.